به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود بیات منش گفت: در کارگاه‌های نهضت ملی تولید مسکن استان زنجان روزانه در چند مرحله تمام فرآیندهای تولید بتن توسط آزمایشگاه‌های بخش خصوصی و آزمایشگاه مکانیک خاک کنترل می‌شود.

وی در خصوص ضوابط استاندارد در بحث اخذ مجوز تولید بتن در کارگاه‌های عمرانی نهضت مسکن ملی، ابراز داشت: باید شامل تمام کار گاه‌های عمرانی سایر پروژه‌ها هم باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان گفت: تولید بتن فقط مربوط به کارگاه‌های ساختمانی نبوده و بسیاری از کارگاه‌های عمرانی از جمله «پروژه‌های سدسازی و راه سازی» نیز در محل پروژه اقدام به تولید بتن می‌کنند.

بیات منش تاکید کرد: در این راستا اگر نیاز به اخذ مجوز باشد باید اینها نیز مورد توجه قرار گیرند و ابهامات و موازی کاری‌های موجود در این مقررات باید برطرف شود.

وی افزود: راه و شهرسازی استان در ساخت واحدهای مسکن ملی از مصالح با کیفیت و استاندارد استفاده می‌کند.