گیلان نیازمند بالگرد اطفای حریق است/ لزوم عمل به وعده ها

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی پیش از ظهر شنبه در نشست مدیریت بحران گیلان اظهار کرد: گیلان جز استان‌های حادثه خیز، بحران زا و آسیب پذیر در چهار فصل است و باید در این خصوص برنامه ریزی هدفمند صورت گیرد.

وی با اشاره به حضور مسئولان کشوری به گیلان و وعده‌های فراوان آنها افزود: مسئولان کشوری به وعده‌هایی که به حل مشکلات و چالش‌های گیلان می‌دهند، پایبند باشند.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گیلان با بیان اینکه وارث کم کاری‌های گذشته هستیم، گفت: در طول سال‌های گذشته دوراندیشی و برنامه ریزی مناسبی در حوزه مدیریت بحران صورت نگرفته و همین موضوع سبب شده تا اکنون با چالش جدی مواجه باشیم.

آقایی اشاره به برخی چالش‌ها و کمبود امکانات در بخش مدیریت بحران گیلان تصریح کرد: امکان سنجی و تجهیز ماشین آلات و دستگاه‌ها مطالبه جدی کیلان است.

وی با اشاره به وجود درختان ارزشمند هیرکانی در گیلان افزود: بخش اعظمی از جنگل‌های هیرکانی در گیلان در معرض آتش سوزی قرار دارد و وجود یک بالگرد در گیلان نیاز ضروری است.