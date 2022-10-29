حفظ سلامت و امنیت غذایی شهروندان عسلویه در اولویت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی هاشمی صبح شنبه در نشست شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان عسلویه افزود: با توجه به افزایش تعداد سگ‌های بلاصاحب و احتمال حمله به دانش آموزان و شهروندان، شهرداری‌ها نسبت به ساماندهی آن‌ها اقدام کنند.

فرماندار عسلویه بیان کرد: دستگاه‌های مسئول نسبت به آگاه‌سازی کشاورزان از مضرات مصرف کود مرغی غیربهداشتی اقدامات لازم را انجام دهند.

هاشمی اذعان داشت: با توجه به بازگشایی مدارس و شیوع آنفلوانزا در کشور، لازم است نظارت بیشتری بر سلامت دانش آموزان انجام تا از ابتلاء و انتقال فرد به فرد جلوگیری شود.

لزوم پیشگیری از شیوع بیماری‌های تنفسی

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان عسلویه در حاشیه برگزاری شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان گفت: با توجه به شیوع آنفلوانزا در کشور و بازگشایی مدارس تعامل‌هایی با آموزش و پرورش شهرستان در راستای پیشگیری از ابتلای دانش آموزان به بیماری‌های تنفسی و پدیکلوزیس صورت پذیرفته است.

محمدامین شایسته نیا افزود: با توجه به شلوغی کلاس‌های درس دانش آموزان استفاده از ماسک را فراموش نکنند و حتی‌الامکان تهویه کلاس‌ها به‌صورت مستمر برقرار باشد.

بیان مسائل مهم بهداشتی و سلامت غذایی شهرستان از جمله شیوع آنفولانزا، کمیته اتلاف حیوانات ناقل بیماری (سگ‌های بلاصاحب) عدم استفاده کودهای غیربهداشتی مزارع، کمیته سالمندان و ارائه نظرات و راهکارها در جهت پیشبرد هرچه بهتر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.