به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح شنبه در نشست با دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اظهار داشت: پیامبر اکرم (ص) هم رسول کتاب و هم مرجع کتاب بوده‌اند و از این نظر کتابداری فعالیتی نبوی است.

وی با بیان اینکه نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی به یک سند تحول قوی نیاز دارد اضافه کرد: رشد عقلانیت بر اساس مبانی دین و دانش از اهداف مهم برای سند تحول کتابداری و نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی است.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه مدیریت کتابداری باید دو طرفه باشد، بیان کرد: از ظرفیت شبکه‌های کودک و نوجوان صدا و سیما برای کتابخوانی و ارائه خلاصه کتاب و حمایت از کودکان و نوجوانان نویسنده استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه در کشور در زمینه بیرون آوردن کتاب از فضای کتابخانه ضعیف عمل شده است خاطرنشان کرد: دیجیتالی شدن کتاب و کتابخانه‌های سیار فرصتی در این زمینه است.

صفایی بوشهری با اشاره به مسئولیت بزرگ نهاد کتابخانه‌های عمومی استان بوشهر گفت: این نهاد باید دارای استاندارد تمدنی شود تا بتوانیم به درصد بالایی از رشد فکری در عرصه‌های عام و تخصصی دست یابیم.

وی با تاکید بر گسترش فعالیت بخش عمرانی و فضاهای کتابخانه‌های عمومی و غنی‌سازی آنها در استان افزود: شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر زمین مورد نیاز کتابخانه مرکزی این استان را تصویب و باید با استفاده از بودجه‌های ملی و استانی نسبت به تأسیس آن اقدام شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه علمای استان بوشهر تاکنون بیش از هزار کتاب تألیف کرده‌اند، اظهار کرد: مردم این استان از دیرباز کتاب‌خوان بوده‌اند و همه مدارس، بیشتر مساجد و بسیاری از مراکز عمومی این استان دارای کتابخانه هستند.

صفایی بوشهری ادامه داد: هر جامعه‌ای که در آن کتاب دارای احترام است، قطاری بر ریل توسعه است که به ایستگاه تمدن می‌رسد و در غیر این صورت دچار چالش جدی فرهنگی، علمی می‌شود.

وی تاکید کرد: توجه به منظومه کتاب شامل صنعت نشر، نویسنده، دانش، نگهداشت و توزیع، کتابداری و نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی، بنیادین و راهبردی است و جامعه‌ای که به این مهم توجه داشته باشد، به سمت پیشرفت حرکت می‌کند.