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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۵۹

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر:

بندر کنگان آماده صادرات به کشورهای خلیج فارس می‌شود

بندر کنگان آماده صادرات به کشورهای خلیج فارس می‌شود

بوشهر- مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: بندر کنگان با احداث ۲ پست اسکله رمپ آماده نقش آفرینی در صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در توضیح این خبر اظهار داشت: احداث این ۲ پست اسکله همزمان با هفته دولت سال جاری آغاز شده که با سرعت خوب اجرا و پروژه اکنون در روزهای پایانی خود قرار دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: با احداث این پروژه و فراهم شدن امکان پهلوگیری لندیگرافت در بندر کنگان، این بندر برای صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس فعال خواهد شد.

شکیبی‌نسب ادامه داد: قطر و امارات به عنوان دو مقصد اصلی صادرات بندر کنگان محسوب می‌شوند که فعال شدن این روند به رونق بندر کنگان و افزایش فرصت‌های شغلی نیز کمک خواهد کرد.

وی افزود: بندر کنگان از بنادر مهم حوزه خلیج فارس محسوب می‌شود که برای رسیدن به جایگاهی شایسته در عرصه تجارت دریایی تلاشی مضاعف دارد.

کد مطلب 5619594

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