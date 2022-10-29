به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در توضیح این خبر اظهار داشت: احداث این ۲ پست اسکله همزمان با هفته دولت سال جاری آغاز شده که با سرعت خوب اجرا و پروژه اکنون در روزهای پایانی خود قرار دارد.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: با احداث این پروژه و فراهم شدن امکان پهلوگیری لندیگرافت در بندر کنگان، این بندر برای صادرات به کشورهای حوزه خلیج فارس فعال خواهد شد.

شکیبی‌نسب ادامه داد: قطر و امارات به عنوان دو مقصد اصلی صادرات بندر کنگان محسوب می‌شوند که فعال شدن این روند به رونق بندر کنگان و افزایش فرصت‌های شغلی نیز کمک خواهد کرد.

وی افزود: بندر کنگان از بنادر مهم حوزه خلیج فارس محسوب می‌شود که برای رسیدن به جایگاهی شایسته در عرصه تجارت دریایی تلاشی مضاعف دارد.