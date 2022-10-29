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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۰۶

فرمانده انتظامی الیگودرز:

اختلافات خانوادگی منجر به قتل ۲ پسر عمو در الیگودرز شد

اختلافات خانوادگی منجر به قتل ۲ پسر عمو در الیگودرز شد

الیگودرز- فرمانده انتظامی الیگودرز گفت: اختلافات خانوادگی منجر به قتل دو پسر عمو در این شهرستان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اسدالهی امروز شنبه در گفت و گو با رسانه‌ها اظهار داشت: در ساعت ۱۰ و ۴۰ دقیقه و در پی اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل در حوالی پل «ده محمدرضا» شهر الیگودرز بلافاصله مأموران گشت انتظامی در محل حاضر شدند.

وی افزود: در تحقیقات پلیس مشخص شد دو سرنشین خودرو سواری پژو ۴۰۵ از ناحیه اعضای بدن مورد اصابت گلوله قرار گرفته که هر دو نفر فوت کرده‌اند.

فرمانده انتظامی الیگودرز با بیان اینکه ضاربین هر دو نفر شناسایی و طی بررسی صورت گرفته پسر عموی مقتولین بوده و به علت اختلافات قبلی (وقوع قتل) در شهرستان گلپایگان حدود هشت ماه پیش رخ داده است.

سرهنگ اسدالهی گفت: ضاربین با استفاده از یک دستگاه موتور سیکلت و سلاح گرم مرتکب قتل و از محل متواری شده که ضمن شناسایی، تلاش برای دستگیری آنها ادامه دارد.

کد مطلب 5619599

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