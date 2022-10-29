تغییر رنگ کرونایی ۴ شهرستان گیلان/ ۷ شهر در وضعیت آبی هستند

فردین مهرابیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت کرونا در استان گیلان اظهار کرد: روند بستری‌های در روزهای اخیر با سرد شدن هوا نوسان داشته است.

وی با بیان اینکه در شبانه روز گذشته ۲۱ بیمار جدید بستری شدند، گفت: مجموع بیماران کرونایی بستری در بیمارستان‌های استان گیلان به ۶۵ نفر رسیده است.

مهرابیان اضافه کرد: با بستری شدن چهار بیمار بدحال کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های گیلان مجموع بستری‌های این بخش به هفت نفر رسید.

وی از ترخیص ۱۶ بیمار کرونایی بهبود یافته در شبانه روز گذشته از بیمارستان‌های گیلان خبر داد و گفت: افراد با علائم آنفلوانزا از حضور در مجامع عمومی پرهیز کنند.

سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در ادامه با اشاره به آخرین رنگ بندی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت و درمان افزود: شهرستان‌های آستارا، آستانه اشرفیه، رودسر و لاهیجان با تغییر رنگ از آبی به شهرهای زرد استان گیلان اضافه شده‌اند.

وی با بیان اینکه هم اکنون آستارا، آستانه اشرفیه، املش، رودسر، رودبار، سیاهکل، شفت، صومعه‌سرا، لاهیجان و ماسال در وضعیت زرد قرار دارند، گفت: بندرانزلی نیز از وضعیت زرد به آبی تغییر رنگ داده است.

مهرابیان ادامه داد: شهرستان‌های بندرانزلی، رضوانشهر، رشت، خمام، تالش، لنگرد و فومن در نقشه کرونایی استان گیلان آبی هستند.