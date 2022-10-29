لزوم استفاده از ظرفیت های موجود برای رعایت اصول پدافند غیر عامل

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت ظهر شنبه در شورای پدافند غیر عامل استان اظهار کرد: اقدامات انجام شده در راستای پدافند غیر عامل، سبب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب‌ها و تسهیل مدیریت بحران نسبت به تهدیدهای دشمن می‌شود.

وی با بیان اینکه پدافند غیر عامل کم هزینه ترین کار برای کاهش خسارات است، بیان داشت: در پدافند عامل نیروهای مسلح مسئولیت دارند اما در پدافند غیر عامل همه مدیران و مردم مسئولیت دارند.

قناعت با بیان اینکه پدافند غیر عامل در همه حوزه‌ها نقش کلیدی دارد که این موضوع نشانگر اهمیت آن است، افزود: با توجه به شرایط ژئوگرافی ایران و منابع زیر زمینی که دارد، همیشه در معرض تهدیدهای دشمن قرار داریم.

استاندار خراسان جنوبی گفت: در عصر حاضر با توجه پیشرفت‌های نیروهای مسلح ایران، تهدیدهای دشمن از نوع تهدید سخت افزاری جنگ نظامی نیست بلکه دشمن با تهدیدهای نرم افزاری، درصدد انجام جنگ ترکیبی و ادراکی است.

قناعت ادامه داد: امروز ۱۱۷ ماهواره فارسی زبان علیه آرمان‌ها، ارزش‌ها و تمامیت ارضی ما کار می‌کنند، بنابراین پدافند غیر عامل باید به این سمت پیش برود.

وی افزود: آمریکا، انگلیس و اسرائیل در بی ثبات ترین زمان خود به سر می‌برند و علت آن را جمهوری اسلامی ایران می‌دانند، به همین دلیل به آشوبگری و تخریب در کشور دامن می‌زنند.

استاندار خراسان جنوبی تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید پروژه‌های خود را با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های موجود در استان و با رعایت اصول پدافند غیر عامل اجرا کنند.

به گفته وی، مدیران دستگاه‌های دولتی با هم افزایی باید مشکلات موجود در این خصوص را حل کنند و با فرهنگ سازی زمینه بالاترین آمادگی مردم را در برابر تهدیدها را فراهم کنند.