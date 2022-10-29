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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۴۶

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر:

۳۸ بیمار در بخش‌های کرونایی استان بوشهر بستری هستنند

۳۸ بیمار در بخش‌های کرونایی استان بوشهر بستری هستنند

بوشهر- رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر گفت: در حال حاضر ۳۸ بیمار در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری هستند.

حسن ملکی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی شبانه‌روز گذشته ۲۶ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری‌شده اظهار داشت: ۳۶ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر اضافه کرد: ۲ نفر از بیماران کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند که حال یک نفر از آنها وخیم است.

دکتر ملکی‌زاده از تداوم روزهای بدون فوتی کرونا خبر داد و افزود: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون، تعداد جان‌باختگان مبتلا به این ویروس در استان بوشهر به ۲ هزار و ۲۳۰ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر گفت: تعداد کل مبتلایان به این ویروس در استان بوشهر ۱۰۸ هزار و ۶۳۷ نفر رسید.

کد مطلب 5619640

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