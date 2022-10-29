حسن ملکی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طی شبانه‌روز گذشته ۲۶ بیمار جدید در بخش‌های کرونایی بیمارستان‌های استان بوشهر بستری‌شده اظهار داشت: ۳۶ نفر نیز با حال خوب از این بخش‌ها ترخیص شدند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر اضافه کرد: ۲ نفر از بیماران کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند که حال یک نفر از آنها وخیم است.

دکتر ملکی‌زاده از تداوم روزهای بدون فوتی کرونا خبر داد و افزود: از ابتدای شیوع کرونا تا کنون، تعداد جان‌باختگان مبتلا به این ویروس در استان بوشهر به ۲ هزار و ۲۳۰ نفر رسید.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر گفت: تعداد کل مبتلایان به این ویروس در استان بوشهر ۱۰۸ هزار و ۶۳۷ نفر رسید.