پیشرفت ۷۵ درصدی فاز جدید مرمت قلعه رستم در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی سعادتیان اظهار داشت: قلعه رستم شهرستان هامون با اعتباری بیش‌از هشت میلیارد و ۸۸۰ میلیون ریال در حال مرمت است.



وی بیان کرد: این فاز از مرمت قلعه رستم شهرستان هامون ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و پیش‌بینی می‌شود تا نیمه آذرماه امسال به پایان برسد.



معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان ادامه داد: اقداماتی که در این عملیات در حال انجام است شامل پی‌یابی و خاک‌برداری، اجرای دیوار خشتی، دوخت و دوز و استحکام‌بخشی دیوارهای فرسوده بنا، اجرای طاق خشتی، اجرای اندود کاهگل در بخش شاه‌نشین قلعه است.



وی خاطرنشان کرد: این اثر در منطقه حوضدار واقع شده، متعلق به سده‌های میانی اسلامی تا دوره صفویه بوده و در سال ۱۳۹۳ با شماره ثبتی ۳۱۱۱۰ در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است.