پیش بینی بارش پراکنده باران برای کرمانشاه در روزهای آینده

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی سامانه‌ای ناپایدار از اواخر وقت فردا تا روز سه شنبه جو منطقه را تحت تأثیر می‌گیرد.

وی افزود: این سامانه علاوه بر رشد ابر در بعضی ساعات وزش باد توأم با گردوخاک محلی، بارش‌هایی نیز غالباً به شکل پراکنده و احتمالاً همراه با رعدوبرق برای استان کرمانشاه در پی خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: احتمال بارش باران در روز دوشنبه و در شمال غرب استان به ویژه در منطقه اورامانات بیشتر به نظر می‌رسد.

دولتشاهی بیان کرد: به دنبال این وضعیت از روز چهارشنبه تا جمعه هفته جاری به دلیل استقرار جریانات نسبتاً پایدار پدیده قابل توجهی برای جو استان کرمانشاه پیش بینی نمی‌شود.

وی ادامه داد: همچنین دمای هوا از امروز تا پایان هفته به طور غالب در استان کرمانشاه روندی رو به کاهش خواهد داشت.