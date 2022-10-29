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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۰۶

مدیرکل هواشناسی کرمانشاه خبر داد؛

پیش بینی بارش پراکنده باران برای کرمانشاه در روزهای آینده

پیش بینی بارش پراکنده باران برای کرمانشاه در روزهای آینده

کرمانشاه- مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از پیش بینی بارش پراکنده باران برای کرمانشاه در روزهای آینده خبر داد.

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از داده‌های هواشناسی سامانه‌ای ناپایدار از اواخر وقت فردا تا روز سه شنبه جو منطقه را تحت تأثیر می‌گیرد.

وی افزود: این سامانه علاوه بر رشد ابر در بعضی ساعات وزش باد توأم با گردوخاک محلی، بارش‌هایی نیز غالباً به شکل پراکنده و احتمالاً همراه با رعدوبرق برای استان کرمانشاه در پی خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: احتمال بارش باران در روز دوشنبه و در شمال غرب استان به ویژه در منطقه اورامانات بیشتر به نظر می‌رسد.

دولتشاهی بیان کرد: به دنبال این وضعیت از روز چهارشنبه تا جمعه هفته جاری به دلیل استقرار جریانات نسبتاً پایدار پدیده قابل توجهی برای جو استان کرمانشاه پیش بینی نمی‌شود.

وی ادامه داد: همچنین دمای هوا از امروز تا پایان هفته به طور غالب در استان کرمانشاه روندی رو به کاهش خواهد داشت.

کد مطلب 5619663

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