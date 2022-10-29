  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۱۳

استاندار چهارمحال و بختیاری:

طرح‌های خودحفاظتی در دستگاه‌های اجرایی چهارمحال وبختیاری تهیه شود

طرح‌های خودحفاظتی در دستگاه‌های اجرایی چهارمحال وبختیاری تهیه شود

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: دستگاه‌های اجرایی استان تهیه طرح‌های خودحفاظتی را در دستور کار قرار دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعلی حیدری ظهر شنبه در شورای پدافند زیستی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: در طرح‌های خودحفاظتی علاوه بر حفظ جان مردم به پدافند غیرعامل در بخش‌های مختلف توجه شود.

وی نیروی انسانی را باارزش‌ترین سرمایه هر کشور دانست و افزود: در حوزه پدافند غیرعامل چهارمحال و بختیاری اقدامات مطلوبی در بخش‌های زیستی، سایبری، شیمیایی، کالبدی و اقتصادی انجام شده است.

حیدری به شیوع ویروس کرونا در سال‌های اخیر اشاره. تصریح کرد: هم‌اکنون در مدیریت اپیدمی کشور به تجربه‌هایی دست پیدا کرده‌ایم و باید در تولیدات مورد نیاز برای مقابله با این ویروس به خودکفایی برسیم.

وی یادآور شد: افزایش پایداری و کاهش آسیب‌پذیری در حوادث باعث ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و سلامت اداری می‌شود در همین راستا بایستی تمامی زیرساخت‌ها پایدار و امن باشند.

حیدری ذخیره‌سازی کافی کالاهای راهبردی و نیازهای اساسی مردم مانند سوخت، انرژی، دارو و موادغذایی را ضروری اعلام و تأکید کرد: خودکفایی در تولیدات بومی مورد توجه تمامی مسئولان دستگاه‌های اجرایی چهارمحال و بختیاری قرار گیرد.

کد مطلب 5619665

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها