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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۱۹

رئیس سازمان جهاد کشاورزی اردبیل:

سیاست توسعه کشت پنبه در اردبیل با جدیت دنبال می شود

سیاست توسعه کشت پنبه در اردبیل با جدیت دنبال می شود

اردبیل - رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به اتخاذ تمهیدات لازم برای تجهیز مراکز خرید پنبه تولیدی کشاورزان مناطق شمالی گفت: سیاست توسعه کشت پنبه در استان با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نادر تقی‌زاده ظهر شنبه در جلسه‌ای با مسئولان جهاد کشاورزی شمال استان اردبیل با اشاره به اتخاذ تمهیدات لازم برای تجهیز مراکز خرید پنبه تولیدی از کشاورزان مناطق شمالی استان اظهار کرد: سیاست توسعه کشت پنبه دراستان اردبیل با جدیت دنبال می‌شود.

وی با بیان اینکه مراکز خرید توافقی پنبه در شمال استان اردبیل ایجاد می‌شود، گفت: به منظور حمایت از کشاورزان و ایجاد انگیزه در کشاورزان برای کشت پنبه و در راستای توصیه وزیر جهاد کشاورزی این مراکز برای هریک از شهرستان‌های پارس آباد، بیله سوار و اصلاندوز به صورت مجزا ایجاد می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: سعی و اهتمام ما بر این است تا با برگزاری کلاس‌های آموزشی، برنامه‌های آموزشی رادیو و تلویزیونی و اجرای مناسب الگوی کشت با محوریت محصولات استراتژیک هر ساله شاهد افزایش کشت این محصول صنعتی و ارزشمند و استراتژیک در استان باشیم.

تقی‌زاده افزود: در سالجاری ۱۸ هزار و ۳۰۰ هکتار از اراضی حاصلخیز دشت مغان به زیر کشت محصول صنعتی پنبه رفته بود که پیش‌بینی می‌شود از این میزان سطح زیر کشت حدود ۶۰ هزار تن وش پنبه استحصال شود.

وی خاطر نشان کرد: قیمت توافقی خرید پنبه ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان با مبنای ۲۰ درصد افت برای آن در نظر گرفته شده است به طوری که کیفیت پنبه بالاتر و کمتر از ۲۰ درصد باشد به تناسب آن قیمت پنبه تحویلی قابل افزایش و کاهش است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل همچنین افزود: با پیگیری از وزارت جهاد کشاورزی جهت رفع مشکلات موجود در خرید پنبه و سایر محصولات اساسی و استراتژیک مقرر شد اعتبارات و مشوق‌های موجود در بسته حمایتی کشت پنبه و سایر محصولات قبل از کاشت تأمین و ابلاغ شود.

کد مطلب 5619666

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