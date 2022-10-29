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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۱۵

معاون حقوقی سازمان پدافند غیرعامل:

نظام عملیات سایبری و صیانت از مردم ابلاغ شد

نظام عملیات سایبری و صیانت از مردم ابلاغ شد

ساری- معاون حقوقی و بازرسی سازمان پدافند غیرعامل کشور از ابلاغ نظام عملیاتی سایبری و نظام صیانت از مردم به دستگاه های اجرایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدعلی قمی اویلی ظهر شنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل مازندران با بیان این که امروز با جنگ ترکیبی روبرو هستیم، اظهار داشت: از این رو باید به حوزه‌های آسیب زا توجه شود تا دشمن نتواند از آن بهره گیرد و کشف آسیب‌های زیرساختی و خدمات رسانی به مردم ضروری است.

وی با اظهار این که برنامه ریزی برای شهر هوشمند در مازندران در دست اجرا است، تصریح کرد: این ضمن فرصت می‌تواند تهدیدی نیز محسوب شود و باید مورد توجه قرار گیرد.

وی قطع خدمات ضروری به مردم را از مظاهر جنگ ترکیبی بیان کرد و گفت: این که در اغتشاشات به شهرداری وب انک حمله می‌کنند برای قطع خدمات ضروری بوده است.

سردار قمی اویلی انتقال پیامد قطع خدمات و بهره گیری آن در شبکه‌های خارج پایه از دیگر تلاش‌های دشمن است، گفت: در مجموعه حوزه وظیفه باید لایه‌های نفوذ را پر کنیم و تقویت پدافند سایبری در حوزه زیرساختی امری مهم به شمار می‌رود.

معاون سازمان پدافند غیرعامل کشور از تهیه نظام عملیاتی سایبری و ابلاغ دستورالعمل اجرایی آن خبر داد و از دستگاه‌ها خواست نسبت به اجرای آن اقدام کنند و گفت: زمانی نگاه دشمن تهدید محور بود و برخی از زیرساخت‌ها را از بین می‌برد اما اکنون رویکرد آن به تاثیرمحور تغییر داده شد تا در اراده مردم و کشور تاثیرگذارند.

وی یادآور شد: امروز رویکرد به مردم محور تغییر یافت تا بتوانند با استفاده از شبکه‌های اجتماعی و غیره به اهداف برسند از این رو نظام صیانت از مردم را طراحی و ابلاغ کردیم و دستگاه‌های متولی باید آن را مطالعه و اجرا کنند.

کد مطلب 5619673

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