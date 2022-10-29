همکاری مطلوبی بین محیط زیست و انتظامی ایلام برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دلاور القاصی مهر روز شنبه در دیدار با سرپرست محیط زیست استان ایلام اظهار داشت: حفظ محیط زیست و بقای آن برای نسل‌های آینده یکی از معیارهای سنجش توسعه پایدار محسوب می‌شود و باید گفت فعالیت‌ها و اقدامات اداره کل محیط زیست استان در نگهداشت منابع طبیعی بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

وی با اشاره به اینکه توجه به محیط زیست یکی از شاخصه‌های توسعه پایدار در کشور است افزود: بی توجهی یا کم توجهی به محیط زیست، مشکلات زیست محیطی عدیده ای را برای موجودات زنده به همراه خواهد داشت.

فرمانده انتظامی ایلام تصریح کرد: با همکاری همه نهادهای دولتی و عمومی و اقشار مختلف مردمی در حفظ محیط زیست و نعمت‌های خدادادی، آینده روشنی را برای نسل‌های بعد پیش رو خواهیم داشت.

وی با بیان اینکه عدم حفظ منابع تجدید ناپذیر محیط زیست باعث ضایع شدن حق نسل‌های آینده می‌شود، بیان کرد: علاوه بر همکاری مطلوبی که در مرکز بین اداره محیط زیست و در فرماندهی انتظامی استان ایلام برقرار است، به تمامی واحدهای انتظامی استان ابلاغ شده که نهایت همکاری را با عوامل محیط بان به کارگیرند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با اعلام حمایت همه جانبه پلیس از عوامل محیط زیست، اظهار داشت: برای همه همکاران خود در بخش‌های مختلف محیط زیست برای انجام ماموریت مقدس شان درحفظ منابع طبیعی آرزوی توفیق و سربلندی دارم.