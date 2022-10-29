اتصال ۹۱ خانوار روستایی الیگودرز به شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی صارمی امروز شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از طریق ارتقای تکنولوژی سایت‌های روستاهای «حر آباد بالا» و «حرآباد پایین» از توابع بخش «بشارت» شهرستان الیگودرز تعداد ۹۱ خانوار با پوشش جمعیتی ۳۶۸ نفر از محل اعتبارات طرح خدمات عمومی اجباری روستایی (USO) وزارت متبوع توسط اپرتور همراه اول به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند.

وی تصریح کرد: اتصال این روستاها به شبکه ملی اطلاعات در راستای کاهش شکاف دیجیتال میان مناطق شهری و روستایی و تحقق دسترسی همگانی به ارتباطات دیجیتال در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم استان با ایجاد و ارتقا زیرساخت‌های ارتباطی مورد نیاز انجام گرفته که ارتقای سطح زندگی مردم، جذب سرمایه‌گذاری، کارآفرینی و توسعه و رشد اقتصادی در این مناطق را به دنبال دارد.