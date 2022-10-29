۵۳ درصد اعتبارات اشتغالزایی در کمیته امداد ایلام جذب شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا طاهری ظهر شنبه در جمع خبرنگاران از کسب رتبه دوم این نهاد در بین دیگر استان‌های کشور در زمینه اشتغال آفرینی برای نیازمندان در نیمه نخست امسال خبر داد.

وی بیان کرد: در ارزیابی‌های صورت گرفته توسط کمیته امداد مرکز، امداد ایلام در شاخص پرداخت تسهیلات به نیازمندان جویای کار، با جذب ۵۳ درصد اعتبارات بر اساس برنامه ابلاغی رتبه نخست را در بین دیگر استان‌های کشور دارد.

وی افزود: در شاخص ایجاد فرصت‌های شغلی نیز امداد استان ایلام تاکنون با تحقق ۴۲ درصد برنامه ابلاغی سالیانه نسبت به دیگر استان‌های کشور جایگاه دوم و نیز در زمینه ارائه آموزش‌های شغلی و مهارتی با تحقق ۳۵ درصد برنامه ابلاغی و هدف گذاری شده جایگاه چهارم کشور را دارد.

طاهری تصریح کر: بر این اساس امداد استان ایلام در مجموع این شاخص‌ها در شش ماهه نخست امسال با کسب ۴۵ امتیاز، بعد از استان سمنان جایگاه دوم کشور را در زمینه اشتغال آفرینی و توانمند سازی بدست آورده است.

وی در پایان با عنوان اینکه اجرای برنامه‌های اشتغال زایی در راستای توانمندسازی خانواده‌ها همچنان به سرعت ادامه دارد گفت: کسب جایگاه دوم کشور در زمینه اشتغال زایی برای نیازمند توسط امداد استان ایلام در حالی است که در ۱۲ ماهه سال گذشته ایلام در جایگاه پنجم کشور قرار داشت.