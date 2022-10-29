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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۴:۳۸

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گرمسار و آرادان:

۶۰کیلومتر از محورهای شهرستان گرمسار و آرادان نمایان سازی شد

۶۰کیلومتر از محورهای شهرستان گرمسار و آرادان نمایان سازی شد

گرمسار - رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گرمسار و آرادان از خط کشی و نمایان سازی ۶۰ کیلومتر مسیر در این دو شهرستان خبر داد و گفت: هدف این کار کاهش تصادفات است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرآخورلی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران به میزبانی راهداری شهرستان گرمسار، با بیان اینکه احیای خط کشی بیش از ۶۰ کیلومتر از محورهای شریانی آرادان و گرمسار انجام شد، ابراز کرد: افزایش ضریب ایمنی و تسریع و سهولت در تردد خودروها هدف این طرح بوده است.

وی با بیان اینکه ده کیلومتر نیز اجرای خط کشی جدید در گرمسار و آرادان اجرا خواهد شد، تاکید کرد: مجموعاً ۷۰ کیلومتر مسیر آرادان و گرمسار در آینده نزدیک از خط کشی و نمایان سازی برخوردار خواهند شد.

رئیس راهداری گرمسار و آرادان با بیان اینکه اجرای خط کشی محورهای شریانی، محورهای روستایی ساروزن، رشمه، ملیجان، چهارقشلاق، محمدآباد و کردوان از جمله اقدامات این اداره بوده است، ابراز کرد: از ابتدای آبان ماه این فعالیت آغاز شده و تاکنون نزدیک به ۲۰ کیلومتر از محورهای شریانی حوزه استحفاظی شهرستان‌های گرمسار و آرادان خط کشی شده است.

میرآخورلی با بیان اینکه اجرای خط کشی محورهای شریانی تا پایان حوزه استحفاظی ادامه دارد و با اتمام این عملیات بیش از ۶۰ کیلومتر از راه‌های شریانی از احیای خط کشی بهره‌مند خواهند شد، ابراز کرد: یکی از عوامل اصلی در اجرای مناسب و مانایی خطوط و نقوش ترافیکی، عدم عبور وسایل نقلیه از روی خطوط بخصوص در ساعات اولیه بعد از اجرا است، لذا از رانندگان تقاضا داریم تا نسبت به رعایت این مهم عنایت داشته و در بین خطوط حرکت کنند.

وی افزود: اقدامات گسترده خط‌کشی، تأمین روشنایی و رفع خاموشی، لکه‌گیری آسفالت، پاکسازی و زیباسازی حریم راه‌ها، شانه‌سازی، آشکارسازی نقاط پرحادثه، نصب انواع علائم اخطاری قوس و نصب گاردریل، ساماندهی و افزایش اثر بخشی علائم در طول محورها تنها بخشی از اقدامات ایمن‌سازی این اداره در چند ماه اخیر بوده است.

کد مطلب 5619705

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