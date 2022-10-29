  1. استانها
  2. بوشهر
۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۴۴

جانشین فرمانده انتظامی بوشهر:

محموله تلویزیون و پوشاک قاچاق در شهرستان دیر توقیف شد

محموله تلویزیون و پوشاک قاچاق در شهرستان دیر توقیف شد

بوشهر- جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر از توقیف ۲ دستگاه خودرو تندرو (شوتی) و کشف کالای قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال در شهرستان دیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سهام صالحی ظهر شنبه در جمع با خبرنگاران در بیان جزئیات این خبر، اظهار داشت: روز گذشته در پی تشدید اقدامات انتظامی و برخورد قاطع با قاچاقچیان، مأموران پلیس شهرستان دیر حین گشت زنی‌های هدفمند به ۲ دستگاه خودروی باری (شوتی) مشکوک و جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بوشهر افزود: مأموران در بازرسی از این خودروها تعداد ۱۲ عدد انواع تلویزیون و دو هزار و ۱۰۰ سوپ پوشاک قاچاق فاقد هر گونه مدارک مثبته گمرکی کشف کردند.

سرهنگ صالحی تصریح کرد: کارشناسان مربوطه ارزش کالای مکشوفه را ۶ میلیارد ریال اعلام کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان بیان کرد: در این رابطه دو نفر متهم دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند.

وی گفت: استمرار طرح‌های عملیاتی مبارزه با قاچاق به صورت برنامه ریزی شده در تمام نقاط استان ادامه خواهد داشت و سعی و تلاش پلیس بر این است که بیش از گذشته با همکاری و همدلی مردم و دیگر سازمان‌های مرتبط با این پدیده مقابله کند.

کد مطلب 5619724

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها