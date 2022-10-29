ضرورت اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا قاسمی‌فرزاد ظهر امروز در جلسه با مدیر آب سازمان پدافند غیر عامل کشور و برخی مدیران صنعت آب و فاضلاب کشور اظهار کرد: متأسفانه تا چندی پیش هیچ طرح پدافندی برای تأمین آب همدان وجود نداشت؛ بنابراین مدیریت استان، درصدد است تا با ارائه طرح‌های پدافندی، مانع تکرار بروز چالش آبی شود.

وی با بیان اینکه نقش مؤثر رئیس جمهور و وزرای نیرو و کشور از اساسی‌ترین عوامل به نتیجه رسیدن پروژه آبرسانی به شهر همدان بعد از گذشت ۱۷ سال بود، گفت: از تعامل و همکاری مردم همدان با دولتمردان دولت مردمی و انقلابی سیزدهم، تقدیر و تشکر می‌کنیم.

استاندار همدان با اشاره به به اینکه با جدیت دنبال انجام فازهای بعدی آبرسانی به همدان هستیم، افزود: اتمام تصفیه‌خانه مهاجران و افزایش ظرفیت پمپاژ، گام‌های اصلی است که باید به زودی انجام شود.

وی با بیان اینکه برای تأمین آب در شرایط اضطراری، دو طرح پدافندی مهم و مؤثر در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: در حوزه گازرسانی در فصول سرد سال نیز طراحی‌های لازم جهت تأمین پایدار انجام شده است؛ ضمن اینکه اصلاح شبکه توزیع آب همدان نیاز به بازسازی دارد که این موضوع در دستور کار قرار دارد.

در این جلسه، آینده پژوهشی شرایط تأمین و چگونگی مصرف آب شهر و استان همدان، مورد بحث و بررسی کارشناسی قرار گرفت، طرح‌های پدافندی در حوزه آب به ویژه حفر ۳۰ حلقه چاه تأمین اضطراری و احیا و کف‌شکنی برخی چاه‌های موجود و همچنین در ادامه اورهال کردن ایستگاه‌های پمپاژ همدان، جایگزین کردن سامانه‌های گند زدایی، جمع‌آوری و هدایت سیلاب و آب‌های سطحی از جمله مباحثی بود که در حوزه پدافند تأمین آب مورد بحث و تبادل نظر اعضای جلسه قرار گرفت.

ضمن اینکه مقرر شد بنا به درخواست سازمان پدافند غیر عامل کشور، با توجه به تجربه استان همدان در دوران چالش آبی، مجموعه اقدامات مدیریتی استان، به عنوان یک مورد مطالعاتی عملیاتی موفق به سازمان پدافند غیر عامل کشور و سازمان مدیریت بحران کشور ارائه شود.