بارش های رگباری در خراسان رضوی/دمای هوا روند کاهشی دارد

زهرا آهنگرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تحلیل نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی، امروز و فردا ضمن افزایش سرعت باد در استان، بارش‌های رگباری بویژه در نیمه شمالی پیش بینی می‌شود.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی افزود: طی این مدت در ساعات شب و اوایل وقت، در نواحی مستعد خصوصاً در مناطق سردسیر و گردنه‌های کوهستانی، تشکیل مه و کاهش دید دور از انتظار نیست.

وی بیان کرد: در طول روز دوشنبه از شدت ناپایداری‌ها کاسته شده اما مجدداً از روز سه شنبه، استان تحت تأثیر سامانه‌ی بارشی دیگری قرار خواهد گرفت.

آهنگرزاده گفت: همچنین از امروز تا دوشنبه صبح، دمای هوا روند کاهشی دارد و از ظهر دوشنبه و طی روز سه شنبه، با افزایش دما، بطور موقت هوای استان گرم‌تر خواهد شد.

کارشناس مرکز پیش‌بینی هواشناسی خراسان رضوی به وضع هوای استان در ۲۴ ساعت گذشته پرداخت و افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته فریمان با کمینه دمای ۵ درجه سلسیوس سردترین و مه ولات با بیشینه دمای ۲۹ درجه سلسیوس گرم‌ترین شهرستان استان خراسان رضوی بوده‌اند. همچنین نوسانات دمایی در شهر مقدس مشهد بین ۹ و ۲۶

وی گفت: درجه سلسیوس ثبت شده است. در این مدت بیشترین سرعت وزش باد از ایستگاه هواشناسی گلمکان چناران با ۴۰ کیلومتر بر ساعت و از ایستگاه هواشناسی قوچان، بارش بمیزان کمتر از ۰.۱ میلیمتر گزارش شده است.