مردم اجازه پیشروی به آشوبگران و ایادی خارجی را ندادند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی پور ظهر شنبه در شورای پدافند غیرعامل با محکوم کردن جنایت‌های تروریستی در شیراز و آمل، پدافند غیرعامل را در زمره مأموریت‌های اصلی دستگاه‌ها دانست و گفت: مدیری می‌تواند با امنیت خاطر، حوزه مأموریتی را اداره کند که به اصول پدافند غیرعامل توجه کند زیرا مدیران در شرایط بحران ارزیابی می‌شوند.

وی با گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، نقش آن را در شرایط کنونی و اغتشاشات مؤثر دانست و گفت: مردم اجازه ندادند آشوبگران و ایادی خارجی آنان پیشروی کنند و دشمنان از این مسئله عصبانی هستند.

استاندار مازندران هدف دشمن از تخریب و آتش زدن خودپردازها و تأسیسات عمومی آن است که خدمات رسانی به مردم قطع و ناراضی شوند، گفت: دشمن خبیثانه و رذیلانه اهداف خود را مشخص می‌کند از این رو دستگاه‌ها باید پدافند غیرعامل را در تمامی حوزه‌ها مدنظر قرار دهند.

حسینی پور ذخیره سازی سوخت را مسئله‌ای بسیار مهم ذکر کرد و گفت: با توجه به در پیش بودن فصل سرما باید ذخیره سازی مناسب در حوزه سوخت صورت گیرد و علاوه بر این صرفه جویی و مدیریت در مصرف سوخت در دستور کار باشد.

وی با اشاره به اینکه قیمت‌های انرژی باید عامل بازدارنده در مصرف بی رویه باشد، گفت: بهینه سازی سیستم‌های سوخت باید به طور ویژه در دستور کار قرار گیرد بازدیدهای دوره‌ای از دستگاه‌های خدمات رسان نظیر گاز الزامی است.

استاندار مازندران صرفه جویی انرژی و سوخت در دستگاه‌های اجرایی را مسئله مهم دانست و گفت: مدیریت مصرف انرژی و سوخت نوعی پدافند غیرعامل محسوب می‌شود و باید در این زمینه فرهنگ سازی صورت گیرد.

وی کاهش ۴۰ درصدی مصرف گاز نسبت به سال قبل را از جمله برنامه‌ها در فصل سرما ذکر کرد.