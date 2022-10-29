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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۳۹

فرمانده انتظامی دشتستان:

برخورد پژو و پراید در دشتستان ۴ کشته و ۲ مجروح در پی داشت

برخورد پژو و پراید در دشتستان ۴ کشته و ۲ مجروح در پی داشت

بوشهر- فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان گفت: بر اثر تصادف دو دستگاه سواری پراید و پژو پارس در دشتستان چهار نفر کشته و ۲ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد آراوند ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: روز گذشته برابر اعلام مرکز ۱۱۰ مبنی مبنی بر یک فقره تصادف نرسیده به روستای سر قنات، بلافاصله مأموران انتظامی و پلیس راه برای بررسی موضوع به پلیس راه و انتظامی به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی دشتستان افزود: در بررسی صحنه مشاهده شد یک دستگاه سواری پراید با یک دستگاه سواری پژو پارس برخورد که راننده پراید و سه نفر از سرنشینان پژو پارس به علت شدت جراحات فوت و راننده و یک نفر از سرنشینان پژو پارس مجروح و به مرکز درمانی منتقل شدند.

سرهنگ آراوند تصریح: طبق نظر کارشناسان پلیس راه علت تصادف را انحراف به چپ از سوی راننده خودروی پراید اعلام کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان گفت: از رانندگان درخواست می‌شود حتماً به توصیه‌های پلیس توجه کرده، از عجله و شتاب در رانندگی بپرهیزند و با سرعت مطمئنه و مجاز رانندگی کنند تا شاهد وقوع اینگونه حوادث تلخ جاده‌ای نباشیم.

کد مطلب 5619741

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