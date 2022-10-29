به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت زنده‌یاد «قیصر امین‌پور» کارگاه و نمایشگاه خوشنویسی (از ۱۱ تا ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۱) از ساعت ۱۷ تا ۲۱ در کتابخانه شهید رجایی اهواز با حضور «رضا زدوار» برگزار می‌شود.

این رویداد به همت حوزه هنری خوزستان و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهاد کتابخانه‌های عمومی استان برگزار می‌شود و پخش مستند و شعرخوانی با حضور شاعران برجسته استان از جمله برنامه‌های جنبی آن است.

امین‌پور از زمره شاعرانی بود که از همان آغاز فعالیت‌های حوزه هنری به جمع گروه شعر این حوزه پیوست و همگام با سایر شاعران حوزه هنری درشب‌های شعر برگزار شده به شعرخوانی پرداخت.

او عضو شورای شعر و ادبیات حوزه بود و در تشکیل جلسات شعرخوانی و نقد و بررسی شعر و تشویق و ترغیب شاعران جوان انقلاب نقش مؤثر و ارزنده‌ای داشت. وی به تدریس زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اشتغال داشت.

از دیگر آثار امین‌پور می‌توان به مجموعه شعر «آینه‌های ناگهان»، «گزینه اشعار»، مجموعه شعر «گل‌ها همه آفتابگردان‌اند» و «دستور زبان عشق» اشاره کرد.

«دستور زبان عشق» آخرین دفتر شعر امین پور در کمتر از یک ماه به چاپ دوم رسید.

امین‌پور متولد شهرستان گتوند است و در هشت آبان سال ۱۳۸۶ درگذشت و در زادگاهش به خاک سپرده شد.