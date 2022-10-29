سیستم اداری و بروکراسی پوسیده باید اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، عزت الله ضرغامی ظهر شنبه در دیدار با امام جمعه کرمان با انتقاد از بروکراسی اداری گفت: باید موانع سرمایه گذاری در کشور رفع شود و زمینه برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف ایجاد شود و باید زیر میز موانع اقتصادی زد.

وی ادامه داد: سیستم‌های ناکارآمد باید اصلاح شود و زمینه برای پویایی و شتاب در راستای توسعه مهیا شود در واقع سیستم اداری پوسیده باید رفع شود و سعی در رفع این سیستم نامیمون داریم.

وی بیان کرد: استان کرمان یکی از استان‌های برخوردار در زمینه گردشگری و میراث فرهنگی است و در زمینه تفویض اختیار می‌تواند الگویی برای سایر استان‌ها باشد.

ضرغامی افزود: تفاهم نامه‌های مناسبی امضا شده و هر جا که ظرفیت وجود دارد باید با همکاری دستگاه‌های مختلف فعال شود.