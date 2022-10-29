کشف ۲۵۰۰ نخ انواع سیگار قاچاق در اشتهارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی عزیزی گفت: در پی وصول خبری مبنی بر فروش دخانیات قاچاق در یک واحد صنفی، مأمورین جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: در بازرسی از این واحد صنفی تعداد ۲ هزار و ۵۰۰ نخ انواع سیگار قاچاق کشف و یک نفر به همین منظور دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اشتهارد در پایان با اشاره به اینکه در این زمینه پرونده مقدماتی تشکیل و تحویل مراجع قضائی شد از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرمجاز از جمله قاچاق و احتکار، موضوع را به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.