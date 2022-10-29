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۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۲۰

رئیس پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد:

محدودیتهای ترافیکی در یاسوج در مسیر تشییع شهدا اعمال می شود

محدودیتهای ترافیکی در یاسوج در مسیر تشییع شهدا اعمال می شود

یاسوج- رئیس پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد گفت: فردا محدودیت‌های ترافیکی در راستای برگزاری مراسم تشییع شهدای ترور استان، از محدوده میدان هفتم تیر تا خیابان جمهوری اعمال می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیوست بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مراسم تشییع پیکر پدر و فرزند، شهیدان «هوشنگ و امید خوب» فردا از میدان هفتم تیر به سمت خیابان جمهوری برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: از ساعت ۹ صبح فردا هفتم آبان ماه، به دلیل برگزاری مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در شهر یاسوج، محدودیت‌های ترافیکی اعمال می‌شود و بر این اساس مسیرهای میدان هفتم تیر، به سمت خیابان طالقانی، چهار راه ولی عصر و خیابان جمهوری دارای محدودیت تردد خواهد بود.

پیوست افزود: نخستین مسیر جایگزین، بلوار بویراحمد به سمت بلوار ابوذر و دومین مسیر جایگزین نیز خیابان پاسداران به سمت میدان انقلاب است.

وی تصریح کرد: این محدودیت‌های ترافیکی تا پایان مراسم تشییع شهدا ادامه دارد.

کد مطلب 5619870

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