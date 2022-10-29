محدودیتهای ترافیکی در یاسوج در مسیر تشییع شهدا اعمال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پیوست بعدازظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مراسم تشییع پیکر پدر و فرزند، شهیدان «هوشنگ و امید خوب» فردا از میدان هفتم تیر به سمت خیابان جمهوری برگزار می‌شود.

وی بیان داشت: از ساعت ۹ صبح فردا هفتم آبان ماه، به دلیل برگزاری مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) در شهر یاسوج، محدودیت‌های ترافیکی اعمال می‌شود و بر این اساس مسیرهای میدان هفتم تیر، به سمت خیابان طالقانی، چهار راه ولی عصر و خیابان جمهوری دارای محدودیت تردد خواهد بود.

پیوست افزود: نخستین مسیر جایگزین، بلوار بویراحمد به سمت بلوار ابوذر و دومین مسیر جایگزین نیز خیابان پاسداران به سمت میدان انقلاب است.

وی تصریح کرد: این محدودیت‌های ترافیکی تا پایان مراسم تشییع شهدا ادامه دارد.