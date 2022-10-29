  1. استانها
  2. کردستان
۷ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۳۴

استاندار کردستان:

وضعیت پدافند غیرعامل انبار نفت سنندج ساماندهی شود

وضعیت پدافند غیرعامل انبار نفت سنندج ساماندهی شود

سنندج- استاندار کردستان خواستار تعیین تکلیف وضعیت انبارهای نفت جنب شهرک بهاران سنندج شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا عصر شنبه در جلسه شورای پدافند غیر عامل استان کردستان در سنندج اظهار کرد: در دو دهه فعالیت این سازمان بیشتر اقدام تبیینی داشته ایم و مدیران و متولیان امر را تبیین کردیم و نیازمند حضور جدی تر پدافند غیرعامل در حوزه عملیاتی هستیم.

وی افزود: باید در هر تصمیم گیری پدافند غیرعامل را به عنوان یک متن اصیل مدنظر داشته باشیم.

استاندار کردستان خاطر نشان کرد: متأسفانه در اجرای برخی پروژه‌ها کاملاً قابل مشاهده است که پدافند غیرعامل در آن پروژه‌ها مدنظر قرار نگرفته است.

زارعی کوشا افزود: به صورت ویژه در استان کردستان نیاز داریم که به مبحث پدافند غیرعامل پرداخته شود.

وی تصریح کرد: باید مبحث پدافند غیرعامل در پروژه‌های عمرانی، صنعتی و زیربنایی استان به صورت جدی دیده شود.

استاندار کردستان اظهار کرد: باید وضعیت انبار نفت جنب شهرک بهاران سنندج روشن شود.

زارعی کوشا تصریح کرد: عبور تانکرهای نفت از جاده‌های استان تهدیدات متعددی را برای مردم به وجود آورده که با ایجاد کنارگذر شهرها می‌توان بخشی از این تهدیدات را کاهش داد و در این راستا ساخت پروژه کنارگذر شهر مریوان را آغاز کردیم.

وی افزود: ضرورت‌های حوزه پدافند غیرعامل محدود به هفته پدافند غیرعامل نشود و در خیلی از شهرها و روستاهای استان نیازمند اجرای این مبحث هستیم.

کد مطلب 5619879

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها