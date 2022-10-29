وضعیت پدافند غیرعامل انبار نفت سنندج ساماندهی شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل زارعی کوشا عصر شنبه در جلسه شورای پدافند غیر عامل استان کردستان در سنندج اظهار کرد: در دو دهه فعالیت این سازمان بیشتر اقدام تبیینی داشته ایم و مدیران و متولیان امر را تبیین کردیم و نیازمند حضور جدی تر پدافند غیرعامل در حوزه عملیاتی هستیم.

وی افزود: باید در هر تصمیم گیری پدافند غیرعامل را به عنوان یک متن اصیل مدنظر داشته باشیم.

استاندار کردستان خاطر نشان کرد: متأسفانه در اجرای برخی پروژه‌ها کاملاً قابل مشاهده است که پدافند غیرعامل در آن پروژه‌ها مدنظر قرار نگرفته است.

زارعی کوشا افزود: به صورت ویژه در استان کردستان نیاز داریم که به مبحث پدافند غیرعامل پرداخته شود.

وی تصریح کرد: باید مبحث پدافند غیرعامل در پروژه‌های عمرانی، صنعتی و زیربنایی استان به صورت جدی دیده شود.

استاندار کردستان اظهار کرد: باید وضعیت انبار نفت جنب شهرک بهاران سنندج روشن شود.

زارعی کوشا تصریح کرد: عبور تانکرهای نفت از جاده‌های استان تهدیدات متعددی را برای مردم به وجود آورده که با ایجاد کنارگذر شهرها می‌توان بخشی از این تهدیدات را کاهش داد و در این راستا ساخت پروژه کنارگذر شهر مریوان را آغاز کردیم.

وی افزود: ضرورت‌های حوزه پدافند غیرعامل محدود به هفته پدافند غیرعامل نشود و در خیلی از شهرها و روستاهای استان نیازمند اجرای این مبحث هستیم.