به گزارش خبرنگار مهر، محمد سبحان حسنی عصر شنبه در مراسم گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل در اردبیل اظهار کرد: ما در حوزه‌های مختلف نظیر بهداشت و سلامت، انرژی و آب، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات، سایبری، خدمات شهری، مشارکت مردمی و… سعی می‌کنیم تا به عنوان راهبرد مؤثر در کاهش آسیب‌ها گام‌های جدی‌تری را برداریم.

وی تصریح کرد: دشمن امروز بیشترین تلاش خود را در حوزه سایبری و تهاجم گسترده در فضای مجازی گذاشته که با توجه به پیچیدگی و گستردگی این هجمه‌ها، شایسته است با نگاه درست و آگاهانه در این حوزه برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌ها را انجام دهیم.

معاون عملیات پدافند غیرعامل کشور به راه‌اندازی سازمان پدافند غیرعامل در ۲ دهه اخیر اشاره کرد و گفت: در اساسنامه پدافند غیرعامل که با ابلاغ مقام معظم رهبری انجام شده، سعی بر این است تا در قالب هفت مأموریت و قرارگاه شکل گرفته در حوزه سایبری، زیستی، شیمیایی، الکترونیکی، اقتصادی و مردم‌محور مأموریت‌ها به درستی انجام شود.

حسنی جنگ هیبریدی و ترکیبی دشمن را در حوزه سایبری و هجمه غیرنظامی به جمهوری اسلامی ایران یادآور شد و افزود: این هجمه‌ها در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و هم اکنون نیز در عرصه انحراف افکار عمومی است تا زمینه برای ضربه زدن به نظام اسلامی توسط بیگانگان فراهم آید.

وی نمونه این هجمه‌های ترکیبی را قضیه بنزین در سال گذشته و جنگ ترکیبی جنگ لایه رسانه‌ای در یک ماه اخیر عنوان کرد و ادامه داد: دشمن تلاش می‌کند تا در قالب‌های مختلف به نظام اسلامی ضربه وارد کند.

حسنی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: یکی از عمده تهدیدهای دشمنان که به آن دل بسته‌اند، تهدید در حوزه سایبری است که ما سعی کردیم آسیب‌ها را در این حوزه شناسایی کنیم تا با تقویت نقاط قوت و رفع ضعف در این حوزه بتوانیم فرصت و مجال را از دست دشمن بگیریم.

وی اضافه کرد: ما با ضعف زیرساختی در حوزه ارتباطات و همچنین ارائه برنامه و پیام‌رسان‌های داخلی روبه‌رو هستیم که در این زمینه با تقویت نظام فنی و اجرایی سعی بر این است تا پیام‌رسان‌های داخلی مورد حمایت جدی قرار گیرند.

حسنی بیان کرد: ما باید به سمت پیام‌رسان‌های داخلی و ترویج و تقویت آنها حرکت کنیم تا در صورتی که پیام‌رسان‌های خارجی قوانین کشورمان را رعایت کنند، فعالیت آنها را نیز در کنار پیام‌رسان‌های داخلی شاهد باشیم.

وی مردم‌محوری را از راهبردهای اصلی پدافند غیرعامل توصیف کرد و ادامه داد: ضرورت ندارد که هر دستگاه برای خود برنامه‌ای جداگانه داشته باشد بلکه در یک وحدت رویه در بخش‌های مختلف انرژی، حمل و نقل و سایبری باید به سمت تقویت نظام خدمت‌رسانی بیشتر حرکت کنیم.

معاون عملیات پدافند غیرعامل کشور مجهز شدن کارخانه‌ها، واحدهای نانوایی و مجموعه‌های خدماتی را به سوخت‌های دوگانه و افزایش مهارت‌آموزی و آموزش گروه‌های مختلف جامعه را با محوریت پدافند غیرعامل یادآور شد و گفت: شایسته است در کنار آموزش، خانواده‌ها بحث نظارت خود را ارتقا دهند تا آسیب‌ها در این حوزه به حداقل برسد.