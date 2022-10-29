به گزارش خبرنگار مهر، عباس جهانگیرزاده عصر شنبه در نشست با معاون فنی سازمان تعاون روستایی و نماینده پنبه‌کاران در پارس‌آباد اظهار کرد: با توجه به پایین بودن قیمت خرید پنبه و اعمال افت بالا، زارعین پنبه‌کار از شرایط به وجود آمده ناراضی بودند که پیگیری برای اصلاح قیمت‌ها انجام شد.

وی تصریح کرد: قیمت خرید پنبه ۲۷۵ هزار ریال به صورت وش پنبه و ۳۲۰ هزار ریال به صورت پنبه سفید در نظر گرفته شده بود اما قیمت خرید بازار با تلاش دلالان به کمتر از ۱۵ هزار تومان رسیده بود.

نماینده مردم پارس‌آباد و بیله‌سوار در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به این شرایط ما از معاون وزیر جهاد کشاورزی و معاون فنی سازمان تعاون روستایی دعوت کردیم تا با برگزاری بیش از ۱۰ جلسه قیمت تضمینی برای خرید این محصول اعمال شود تا شاهد ضرر و زیان زارعین پنبه‌کار نباشیم.

جهانگیرزاده افزود: با افت ۲۰ درصد مجاز قیمت خرید پنبه تا ۳۰۰ هزار ریال تعیین شد و قرار است کارخانه‌داران نسبت به خرید این محصول اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: قرار شده با همراهی تعاون روستایی در صورت پایین بودن قیمت از سوی کارخانه‌داران تعاون این مجموعه وارد میدان شده و عملیات خرید محصول پنبه را انجام دهد.

جهانگیرزاده تولید ۶۰ هزار تن پنبه را در دشت مغان یادآور شد و اضافه کرد: در سال‌های اخیر شاهد رشد جهشی در تولید و فرآوری محصول پنبه هستیم تا با رونق گرفتن صنایع نساجی امکان عرضه آن به شکل مطلوب فراهم آید.

نماینده مردم پارس‌آباد و بیله‌سوار در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: پنبه‌کاران نباید نگرانی از بابت پایین بودن قیمت محصول داشته باشند و شایسته است با حمایت و پشتیبانی جهاد کشاورزی اجازه ندهیم تا پنبه‌کاران در سال آینده به کشت‌های جالیزی روی آورده و یا از کشت این محصول منصرف شوند.