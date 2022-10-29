اقدامات هوشمند در تقویت نظام پدافند غیرعامل

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا حسینی عصر شنبه در مانور پدافند غیرعامل در فرودگاه اردبیل اظهار کرد: برنامه‌های تدارک دیده شده و اجرایی در حوزه پدافند غیرعامل متفاوت از اقدامات پیشگیرانه در مقابله با کاهش آثار بلایای طبیعی است چرا که ما با راهبردهای مشخص سعی می‌کنیم هدف‌گذاری دشمن را در میان مدت و بلندمدت در ایجاد اختلال در حوزه زیرساخت‌ها و آسیب‌های احتمالی رفع کنیم.

وی تصریح کرد: در قالب پدافند غیرعامل همه خانواده‌ها باید اصول اولیه نظیر ذخیره و نگهداری چند بسته نان و چند بسته آب معدنی را مورد توجه قرار دهند تا در مواقع بروز آسیب و یا بحران امکان زنده ماندن آنها وجود داشته باشد.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان اردبیل گفت: در کنار این توصیه‌ها، ما در حوزه آب، برق، گاز و ارتباطات سعی می‌کنیم تا رینگ‌های جدید و ثانویه را برای انتقال ایمن انرژی فراهم کنیم تا در مواقع بحرانی و خطر از مسیرهای مختلف امکان تأمین آب، برق، گاز و سایر نیازمندی‌ها فراهم آید.

حسینی به فعالیت قرارگاه سایبری، زیستی، پرتوی و شیمیایی و جلوگیری از اقدامات دشمن در هک زیرساخت‌های ارتباطی به ویژه کارت سوخت را یادآور شد و افزود: دشمن با تمام توان وارد میدان شده تا در حوزه سایبری و فضای مجازی افکار و اندیشه‌ها را آلوده و مسموم سازد که باید با یک نقشه درست اجرایی و عملیاتی بتوان آسیب‌ها را در این حوزه به حداقل رساند.

وی از تهیه نقشه جامع شهرها و روستاها برای مقابله هوشمند با حملات سایبری و اقدامات تهاجمی در سایر حوزه‌ها را یادآور شد و خاطرنشان کرد: آموزش و آگاه‌سازی نیروها حرف اول و آخر را در حوزه پدافند غیرعامل می‌زند و ما در قالب کارگروه‌های ۱۱ گانه اصل آموزش و ارتقای مهارت را بیش از گذشته مورد توجه قرار دادیم.

حسینی مجهز شدن ادارات را به ژنراتور برق و دوگانه‌سوز کردن انرژی‌ها و حوزه گاز یادآور شد و اضافه کرد: ۸۳ درصد نانوایی‌های استان به دستگاه‌های دوگانه‌سوز مجهز شده و در کنار آن رینگ دوم خطوط انتقال برق و گاز را در استان در حال انجام داریم.

وی ذخیره‌سازی مناسب نفت و مواد سوختی را در مدت زمان یک ماه یادآور شد و بیان کرد: همه باید با در نظر گرفتن اصول اساسی در این حوزه به سمت ارتقای مهارت‌ها حرکت کنیم تا کمترین آسیب و خطر را شاهد باشیم.

حسینی رعایت ملاحظات پدافند غیرعامل را در تأسیسات شهری، شبکه‌های حمل و نقل و ارتباطی یادآور شد و ادامه داد: برای کاهش آسیب‌ها همه باید هوشیاری خود را حفظ کرده و به سمت افزایش مهارت‌ها حرکت کنیم.

مدیرکل پدافند غیرعامل استان اردبیل برگزاری مانور آزمایشی آمادگی فرودگاه اردبیل را در حوزه پدافند غیرعامل یادآور شد و گفت: برگزاری این مانورها در حقیقت تلاشی مؤثر برای ارتقای توان نیروها و به روزرسانی تجهیزات و امکانات است.