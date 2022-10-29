پشت پرده حوادث تروریستی اتاق فکر آمریکا و اسرائیل هستند

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله سلگی شامگاه شنبه در حاشیه تشییع دو شهید حادثه تروریستی در آمل در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه مردم شهر آمل با حضور پرشور در تشییع پیکر شهدای عملیات تروریستی بار دیگر نشان دادند که توطئه و نفاق ضدانقلاب همانند دهه ۶۰ در این شهرستان نقش بر آب خواهد بود، تصریح کرد: حرکت ناجوانمردانه بر علیه جوانان این شهر در خیابان و در حین زندگی عادی شهروندی، نشان داد که ضدانقلاب از همراهی مردم با خود ناامید شده و به ترور شهروندان روی آورده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه امروز بار دیگر مردم شهر آمل نقشه‌های تروریست‌ها و منافقین در آمل را نقش بر آب کردند، اظهار کرد: کتاب افتخارات مردم آمل همواره مملو از برگ‌های زرینی است که از این مردم همیشه در صحنه به یادگار باقی مانده است.

معاون استاندار مازندران با تاکید بر اینکه برخورد قاطع با افرادی امنیت مردم را خدشه دار می‌کنند وظیفه مسئولان است، تصریح کرد: با هوشیاری مردم، هیچ گاه ضدانقلاب فرصت نخواهند یافت در گوشه و کنار خیابان جوانان این استان و کشور را هدف قرار دهند.

وی با تاکید بر اینکه جان مردم ایران برای دشمنان این ملت اهمیتی ندارند و زمانی که از حضورشان در خیابان‌ها ناامید می‌شوند، به عملیات کور روی می‌آورند، بیان کرد: مردم بصیر آمل آگاهانه، دلیرانه و هوشمندانه پاسخ دندان شکنی دادند به کسانی که ناجوانمردانه و شب هنگام جوانان ما را مورد اصابت قرار می‌دهند.

سلگی با اشاره به اینکه در پشت پرده حوادث کشور، اتاق‌های فکر اسرائیلی و امریکایی قرار دارد، بیان داشت: جنایت‌های کوردلان در شیراز، مهاباد و آمل از سوی اتاق‌های فکر سعودی مدیریت می‌شود و پاسخ ملت ایران به آنها قاطع و کوبنده است.

پیکر دو نفر از شهدای ترور ناجوانمردانه و کور منافقین و ضدانقلاب، با شکوه هرچه تمام تر و در میان تعداد بسیاری از مردم ولایتمدار و شهیدپرور شهر آمل و بر روی دستان خیس و باران خورده این مردم تشییع شد.

شهید علی فاضلی و هادی چاکسری شامگاه پنجشنبه پنجم آبان ماه به دست عامل تروریستی در خیابان امام خمینی (ره) شهر آمل ترور شدند وبا حضور پرشور و ولایی مردم شهر آمل از میدان قائم این شهر تا گلزار شهدای امامزاده ابراهیم (ره) تشییع و به خاک سپرده شدند.