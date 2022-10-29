به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هماهنگی برگزاری مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر جانباز و آزاده شهید سرافراز عباس جاملکی در سالن جلسات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین برگزار شد.

در این جلسه، دکتر سمیه اسمعیلی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین شهادت جانباز ۷۰ درصد و آزاده عباس جاملکی را تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای این شهید بزرگوار، رحمت واسعه الهی و همجواری با هم‌رزمان شهیدش و برای بازماندگانش صبر و اجر مسئلت کرد.

در ادامه جلسه فوق، هر یک از نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، پیشنهادات خود را جهت برگزاری باشکوه مراسم تشییع و خاکسپاری پیکر مطهر جانباز و آزاده شهید سرافراز عباس جاملکی بیان کردند.

در این جلسه، مقرر شد مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید بزرگوار، دوشنبه، نهم آبان ماه از مسجد شهید ثالث واقع در خیابان سلامگاه تا گلزار شهدای شهر قزوین برگزار شود.

گفتنی است جانباز و آزاده شهید عباس جاملکی دهم فروردین ماه سال ۱۳۲۴ در بوئین‌زهرا به دنیا آمد، کارگر شرکت کنتورسازی بود، سال ۱۳۴۴ ازدواج کرد و صاحب ۴ فرزند شد.

وی از سوی بسیج سپاه پاسداران به جبهه‌های نبرد حق علیه باطل اعزام شد و هیجدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۶۱ در عملیات بیت‌المقدس از ناحیه چشم راست و چپ بر اثر اصابت ترکش نارنجک و سوختگی مجروح و به مقام جانبازی ۷۰ درصد نائل شد.

این جانباز همچنین بعد از مجروحیت به اسارت دشمن درآمد و پس از دو هزار و ۳۹۹ روز اسارت در اردوگاه‌های رژیم بعث، دی ماه سال ۱۳۶۷ آزاد شد و به میهن اسلامی بازگشت.