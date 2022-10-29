به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار، شاخص قیمت مصرف کننده کل کشور بر اساس دهک‌های هزینه‌ای مهر ماه ١٤٠١، منتشر شد.

بر اساس این گزارش فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠, ٧ واحد درصد افزایش داشته است.



نرخ تورم کل کشور در مهر ماه ١٤٠١، برابر ٤٢, ٩ درصد است که در دهک‌های مختلف هزینه‌ای در بازه ٤٠.٨ درصد برای دهک دهم تا ٤٨.٧ درصد برای دهک اول نوسان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بین٥٨.٩ درصد برای دهک هشتم تا ٦٢.٤ درصد برای دهک اول است.



هم چنین اطلاع مذکور در مورد گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» بین ٣٢.٤ درصد برای دهک چهارم، پنجم و ششم تا ٣٦.٠ درصد برای دهک دهم است.



فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای

بر اساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ٧, ٩ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (٧.٨ واحد درصد) ٠.١ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ٠.٧ واحد درصد افزایش داشته است و در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» نسبت به ماه قبل ٠.٥ واحد درصد افزایش داشته است.