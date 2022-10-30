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۸ آبان ۱۴۰۱، ۹:۰۹

بوکسور بجنوردی تیم ملی:

تنها با هدف کسب مدال طلا به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام می‌شوم

تنها با هدف کسب مدال طلا به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام می‌شوم

بجنورد - عضو تیم ملی بوکس گفت: کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیا تنها هدف من برای حضور در این رقابت‌ها است.

میثم قشلاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اشاره به شرایط خود ۷ ماه پس از عمل جراحی کتف اظهار داشت: با لطف خدا و تمرینات مناسب به شرایط ایده‌آل قبل از مصدومیت رسیده‌ام.

عضو تیم ملی بوکس تصریح کرد: پس از اردوی ۴ هفته‌ای در شرایط و آمادگی مناسب جهت حضور پرقدرت در مسابقات قهرمانی آسیا که در اردن برگزار می‌شود، قرار داریم.

وی در ادامه افزود: مطابق با انتظارات عمومی تمام تلاش خود را به کار می‌گیرم و فقط با هدف کسب مدال طلا بر روی رینگ حاضر خواهم شد.

قشلاقی با اشاره به رقبای اصلی خود در این رقابت‌ها خاطر نشان کرد: بوکسورهای قزاق، ازبک و هند شرایط بهتری نسبت به باقی رقبا دارند.

بوکسور بجنوردی تیم ملی گفت: ۶ ماه بعد رقابت‌های قهرمانی جهان را در پیش داریم و امیدوارم مسئولین حماین بیشتری از سربازان وطن که در راه اعتلای ایران عزیز تلاش می‌کنند، داشته باشند.

کد مطلب 5620039

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