مراسم بزرگداشت شهدای حرم شاهچراغ برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت شهدای حمله تروریستی حرم شاهچراغ شامگاه شنبه از سوی آیت الله مکارم شیرازی از مراجع عظام تقلید و با حضور آحاد مردم قم در مسجد اعظم برگزار شد.

در این مراسم آیت الله ناصر مکارم شیرازی، آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله سید احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران، آیت الله مرتضی مقتدایی مدیر شورای عالی حوزه علمیه قم، آیت الله عباس کعبی عضو مجلس خبرگان رهبری، حجت‌الاسلام محمد حاجی‌ابوالقاسم دولابی مشاور رئیس جمهور در امور روحانیت، حجت‌الاسلام علی عباسی رئیس جامعه المصطفی (ص) العالمیه، حجت الاسلام رضا رمضانی دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت، جمعی از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم و اقشار مردم قم حضور داشتند.

خانواده شهید فریدالدین معصومی که اهل قم بوده و از نخبگان علمی کشور نیز به شمار می‌رفت و در جمع شهدای حادثه تروریستی حرم شاهچراغ بود در این مراسم حضور داشتند.

در این مراسم پس از قرآئت آیاتی از کلام الله مداحی توسط عباس حیدرزاده از مداحان اهل بیت عصمت و طهارت صورت گرفت و در ادامه نیز حجت الاسلام نظری منفرد به ایراد سخن پرداخت.

استاد حوزه علمیه قم در سخنانی با تسلیت حادثه تروریستی حرم احمد بن موسی (ع) بیان داشت: اینکه فردی اسلحه به دست بگیرد و وارد حرمی شود و عده‌ای بیگناهان و نمازگزاران را به شهادت برساند هیچ توجیه عقلی ندارد و عذاب الهی در انتظار این افراد است.

وی بیان داشت: اسلام با ترور مخالف است افزود: متأسفانه در روزها و هفته‌های اخیر با ایجاد ناامنی و اغتشاشات فرصت برای دشمنان فراهم شد که بتوانند دست به اینگونه اقدامات بزنند که از مسئولان درخواست داریم دیگر برخورد قاطعی با این عناصر داشته باشند و مماشات با این افراد را به پایان برسانند.