تخصیص ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعتبار اشتغال روستایی در مازندران

حسن خیریان پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر رصد اشتغال، یکی از مسائل مهم را در استان ایجاد اشتغال بیان کرد و گفت: این مسئله باید به صورت جدی از سوی کارگروه اشتغال رسیدگی شود.

وی با اظهار اینکه تاکنون بیش از ۳۰ هزار شغل معادل ۵۶ درصد تعهد در استان ثبت شده است، راستی آزمایی اشتغال را از برنامه‌های محوری بیان کرد و گفت: طبق اطلاعات موجود در سامانه رصد باید پیگیر بود تا اطلاعات دقیق و صحیح ضبط شود.

وی جذب به موقع و بهنگام تسهیلات برای تولید و اشتغال را ضروری دانست و گفت: هزار میلیارد تومان از سوی بنیاد برکت برای توسعه روستاهای محروم و کمتر توسعه یافته و ایجاد اشتغال در نظر گرفته شد و این تسهیلات چهار درصدی به متقاضیان ارائه می‌شود.

خیریان پور با بیان اینکه ۷۱۷ میلیارد تومان از اعتبارات و تسهیلات اشتغال کمیته امداد در استان تخصیص یافته است، گفت: ۴۸۱ میلیارد تومان سهمیه برای بهزیستی در نظر گرفته شد که تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص داده شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران خواستار رصد و پیگیری طرح‌های اشتغال در مناطق مختلف استان شد.