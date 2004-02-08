رضا استادي نويسنده سينمايي در گفت و گو با خبرنگار" مهر " با بيان اين مطلب گفت : اين فيلم تشكيل شده ازيك داستان چند پاره است كه با يك ساختارنادرست به اشتباه رفته است ، با تعدادي شخصيت كه خوب معرفي نمي شوند وهيچ تاثيري درپيشبرد داستان ندارند، يعني بعضي ازشخصيت ها اگرهم نباشند ، دركليت فيلم ، خللي ايجاد نمي شود. درواقع " مزرعه پدري " بيشتر فيلم محمدرضا شرف الدين (جلوه هاي ويژه) است تا فيلم رسول ملاقلي پور.
وي افزود : " مزرعه پدري " فيلمي معلق بين يك فيلم اكشن ويك فيلم روشنفكري است كه درواقع هيچ يك ازاين ژانرها درآن به وجود نمي آيد ، يعني نه روشنفكري است و نه يك فيلم جنگي واكشن.
يك نويسنده سينمايي در گفت و گو با " مهر " :
" مزرعه پدري " بيشتر فيلم " شرف الدين " است تا " ملاقلي پور "
چيزي كه راجع به اين فيلم به نظرم مي رسد در واقع فيلمي است كه جلوه هاي ويژه اش يك سروگردن بالاتر از كارگرداني اش و چند سروگردن از فيلمنامه بالاتر است.
رضا استادي نويسنده سينمايي در گفت و گو با خبرنگار" مهر " با بيان اين مطلب گفت : اين فيلم تشكيل شده ازيك داستان چند پاره است كه با يك ساختارنادرست به اشتباه رفته است ، با تعدادي شخصيت كه خوب معرفي نمي شوند وهيچ تاثيري درپيشبرد داستان ندارند، يعني بعضي ازشخصيت ها اگرهم نباشند ، دركليت فيلم ، خللي ايجاد نمي شود. درواقع " مزرعه پدري " بيشتر فيلم محمدرضا شرف الدين (جلوه هاي ويژه) است تا فيلم رسول ملاقلي پور.
کد مطلب 56203
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