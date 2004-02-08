" مزرعه پدري " بيشتر فيلم " شرف الدين " است تا " ملاقلي پور "

رضا استادي نويسنده سينمايي در گفت و گو با خبرنگار" مهر " با بيان اين مطلب گفت : اين فيلم تشكيل شده ازيك داستان چند پاره است كه با يك ساختارنادرست به اشتباه رفته است ، با تعدادي شخصيت كه خوب معرفي نمي شوند وهيچ تاثيري درپيشبرد داستان ندارند، يعني بعضي ازشخصيت ها اگرهم نباشند ، دركليت فيلم ، خللي ايجاد نمي شود. درواقع " مزرعه پدري " بيشتر فيلم محمدرضا شرف الدين (جلوه هاي ويژه) است تا فيلم رسول ملاقلي پور.

وي افزود : " مزرعه پدري " فيلمي معلق بين يك فيلم اكشن ويك فيلم روشنفكري است كه درواقع هيچ يك ازاين ژانرها درآن به وجود نمي آيد ، يعني نه روشنفكري است و نه يك فيلم جنگي واكشن.