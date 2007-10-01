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۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۴۷

"شهر گوشخراش" ایسلند به جمع رقبای اسکار پیوست

"شهر گوشخراش" ایسلند به جمع رقبای اسکار پیوست

تریلر "شهر گوشخراش" به کارگردانی بالتازار کورماکور به عنوان نماینده ایسلند در اسکار بخش بهترین فیلم غیرانگلیسی‌زبان شرکت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این تریلر اخیرا برنده جایزه گوی بلورین چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلووی واری شد و ضمنا یکی از نامزدهای جایزه انجمن فیلم نوردیک است. این فیلم در جشنواره های تلوراید و تورنتو نیز حضوری موفق داشت.



پوستر فیلم "شهر گوشخراش"

"شهر گوشخراش" بر مبنای یک رمان جنایی نوشته آرنالدور ایندریوسون ساخته شده و درباره قتل یک پیرمرد گوشه‌گیر است که باعث می‌شود دامنه تحقیقات پلیس به دنیای ژنتیک کشیده شود. این فیلم در خود ایسلند نیز با استقبال فراوان رو به رو شد و طبق آمار بیش از یک سوم مردم این کشور آن را دیده‌اند. فیلم کورماکور با رای تمام اعضاء آکادمی فیلم و تلویزیون ایسلند به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معرفی شد. از فیلم‌های قبلی این فیلمساز 41 ساله می‌توان به "دریا" (2002) و "سفر کوچک به بهشت" (2005) اشاره کرد.

مهلت ارائه فیلم‌ها برای شرکت در بخش اسکار بهترین فیلم ‌غیرانگلیسی‌زبان امروز یکم اکتبر (9 مهر) به پایان می رسد و آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 22 ژانویه (دوم بهمن) نامزدهای این بخش را اعلام می‌کند. مراسم اسکار روز 24 فوریه (پنجم اسفند) برگزار می‌شود.
کد مطلب 562050

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