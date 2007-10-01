"شهر گوشخراش" ایسلند به جمع رقبای اسکار پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد این تریلر اخیرا برنده جایزه گوی بلورین چهل و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلووی واری شد و ضمنا یکی از نامزدهای جایزه انجمن فیلم نوردیک است. این فیلم در جشنواره های تلوراید و تورنتو نیز حضوری موفق داشت.





پوستر فیلم "شهر گوشخراش"

"شهر گوشخراش" بر مبنای یک رمان جنایی نوشته آرنالدور ایندریوسون ساخته شده و درباره قتل یک پیرمرد گوشه‌گیر است که باعث می‌شود دامنه تحقیقات پلیس به دنیای ژنتیک کشیده شود. این فیلم در خود ایسلند نیز با استقبال فراوان رو به رو شد و طبق آمار بیش از یک سوم مردم این کشور آن را دیده‌اند. فیلم کورماکور با رای تمام اعضاء آکادمی فیلم و تلویزیون ایسلند به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معرفی شد. از فیلم‌های قبلی این فیلمساز 41 ساله می‌توان به "دریا" (2002) و "سفر کوچک به بهشت" (2005) اشاره کرد.مهلت ارائه فیلم‌ها برای شرکت در بخش اسکار بهترین فیلم ‌غیرانگلیسی‌زبان امروز یکم اکتبر (9 مهر) به پایان می رسد و آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 22 ژانویه (دوم بهمن) نامزدهای این بخش را اعلام می‌کند. مراسم اسکار روز 24 فوریه (پنجم اسفند) برگزار می‌شود.