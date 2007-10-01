"شهر گوشخراش" ایسلند به جمع رقبای اسکار پیوست

"شهر گوشخراش" بر مبنای یک رمان جنایی نوشته آرنالدور ایندریوسون ساخته شده و درباره قتل یک پیرمرد گوشهگیر است که باعث میشود دامنه تحقیقات پلیس به دنیای ژنتیک کشیده شود. این فیلم در خود ایسلند نیز با استقبال فراوان رو به رو شد و طبق آمار بیش از یک سوم مردم این کشور آن را دیدهاند. فیلم کورماکور با رای تمام اعضاء آکادمی فیلم و تلویزیون ایسلند به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی معرفی شد. از فیلمهای قبلی این فیلمساز 41 ساله میتوان به "دریا" (2002) و "سفر کوچک به بهشت" (2005) اشاره کرد.
پوستر فیلم "شهر گوشخراش"
مهلت ارائه فیلمها برای شرکت در بخش اسکار بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان امروز یکم اکتبر (9 مهر) به پایان می رسد و آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 22 ژانویه (دوم بهمن) نامزدهای این بخش را اعلام میکند. مراسم اسکار روز 24 فوریه (پنجم اسفند) برگزار میشود.
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