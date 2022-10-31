غفلت از جذابیت گردشگری آبگرم زیارت/زیرساخت ها مهیای گردشگران نیست

خبرگزاری مهر، گروه استانها- اعظم محبی: گلستان به دلیل برخورداری از ویژگیهای جغرافیایی، اقلیمی و زمین شناختی از جاذبههای طبیعی و مناطق گردشگری بکر متعددی برخوردار است. دهها آبشار، رودخانه، کوهستان، جنگلهای هیرکانی، و تالابهای متعدد بین المللی از جمله مناطق و جاذبههای طبیعی استان بوده که هر یک به فراخور ظرفیتهای ذاتی و البته زیرساختهای خدماتی موجود به طور معمول میزبان هزاران گردشگر و مسافر بومی و غیربومی است.
یکی از جاذبههای گلستان که به آن کمتر شده، وجود چشمه آب گرم روستای ییلاقی «زیارت» است، هرچند در دو نقطه محدود از استان چشمههای گوگرد و آب گرم وجود دارد اما پرآبترین و البته در دسترس ترین این چشمهها، آب گرم زیارت بوده که در فاصله ۲۰ کیلومتری جنوب گرگان واقع شده است.
آب گرم زیارت در مجاور حریم شرقی رودخانه زیارت و در محدوده امامزاده عبدالله (ع) این روستا قرار دارد و از زیرساختهای اندکی مانند رختکن و چند حوضچه آب گرم و دوش و سرویس بهداشتی برخوردار است.
ساختمان آبگرم زیارت، نمای بیرونی و اندرونی ساده ای داشته و در فصول مختلف به ویژه در تابستان شمار قابل توجهی از مردم را به سمت خود جذب میکند.
این آبگرم در قیاس با آبگرمهای مطرح کشور امکانات زیادی نداشته و در کشور و حتی در استان ناشناخته است و بسیاری از وجود آن بی اطلاع هستند. به طور حتم با بهبود امکانات و بهسازی محیطی، آبگرم زیارت، میتواند به یک جاذبه شاخص گردشگری تبدیل شود.
ساخت و ساز غیرمجاز محصول بی توجهی به ظرفیتهای گردشگری
به زعم کارشناسان در حالی که مدیران ارشد گلستان و حتی کشور به فکر متوقف کردن ساخت و سازهای غیرمجاز زیارت هستند با توسعه کسب و کارهای همسو با طبیعت و استفاده از پتانسیل جاذبههای طبیعی از جمله آبگرم میتوان زمینه جذب گردشگر متعدد به این روستا را فراهم کرد تا صنایع دستی و دیگر جاذبههای طبیعی آن هم رونق بگیرد.
موضوعی که رئیس کل دادگستری گلستان هم بارها به آن تأکید کرده است. حیدر آسیابی در جلسات متعدد عنوان کرد که برای پیشگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در زیارت باید جنبه گردشگری این روستا فعال شود.
همزمان با توقف ساخت و سازها کارگروهی برای رونق گردشگری زیارت آغاز به کار کرده است وی بیان کرد: زیارت دارای جاذبههای متعددی همچون آبشار، خانههای تاریخی و آبگرم است که کمتر کسی به آن توجه کرده و تا چشم کار میکند، ساختمان سازی اتفاق افتاده است.
آسیابی عنوان کرد: تقریباً بعد از ۲۰ سال ساخت و سازها متوقف شده و نظارت خوب در زمینه حمل مصالح انجام میشود.
رئیس کل دادگستری گلستان اضافه کرد: ساخت و سازها کنترل شده و تعیین تکلیف ساختمانهای ساخته شده هم در دست انجام است.
وی عنوان کرد: همزمان با توقف ساخت و سازها، کارگروهی برای رونق گردشگری منطقه آغاز به کار کرده و به این نتیجه رسیدیم این امر، محصول بی توجهی به ظرفیتهای گردشگری روستا بوده است.
آسیابی متذکر شد: باید برنامه گردشگری جامعی برای این روستا در نظر گرفته شده و جاده دسترسی به آبشار زیرسازی و همچنین از ظرفیت آبگرم آن استفاده شود.
وی گفت: اگر ظرفیتهای گردشگری منطقه زیارت را فعال نکنیم نمیتوان انتظار داشت در دراز مدت مشکل ساخت و سازها حل شود.
ایجاد تأسیسات جدید در دستور کار است
دهیار روستای زیارت گرگان هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: آب گرم زیارت در حال حاضر در دست هیأت امنا بوده و توسط آنها مدیریت میشود.
مقداد نظرعباسی افزود: تا زمانی که این آبگرم تعیین تکلیف شود مدیریت با اوقاف بوده و درآمد آن هم برای امامزاده هزینه میشود.
وی بیان کرد: فصل تابستان استقبال خوبی از این آبگرم شده اما هم اکنون به طور میانگین شاید پنج نفر هم در روز به این آبگرم مراجعه نکنند.
نظرعباسی ادامه داد: این آبگرم، حداقلهای لازم از قبیل، سرویس بهداشتی، سیستم سرمایشی و گرمایشی، دوش، دو حوض و سیستم تهویه هوا را داشته و به شکل سنتی رو به مدرن است.
وی گفت: هر شب آب این حوضها عوض شده و در حال پیگیری هستیم که بعد از تعیین تکلیف آن، تأسیسات مدرن و ساختمان جدید برای آبگرم ایجاد شود.
نظرعباسی اضافه کرد: با راه اندازی ساختمان جدید و جذب گردشگر، این امر بر درآمد مردم اثر گذاشته و همه گروهها از جمله مغازه دارها، هنرمندان، رانندگان و غیره از آن منتفع میشوند.
دهیار روستای زیارت افزود: با ایجاد ساختمان و رونق این آبگرم حداقل برای ۱۳۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد خواهد شد.
وی گفت: روستای زیارت صنایع دستی مطرح داشته و جاجیم آن ثبت ملی شده است و با ورود گردشگر، بازار این محصولات هم رونق مییابد.
طرح جامع گردشگری زیارت در دست بررسی است
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان هم در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: برای طرح گردشگری روستای زیارت طرح جامعی در دست اقدام بوده که بخشی از مطالعات انجام شده است.
یاسر قندرهای افزود: این طرح، محوطه آبشار، آبگرم، امامزاده عبدالله (ع)، خانههای تاریخی، صنایع دستی و غیره را در بر میگیرد.
وی بیان کرد: تاکنون دو بار با دستگاههای متولی جلسه برگزار شده و در هفته جاری هم جلسهای خواهیم داشت و با توجه به اینکه این مسأله مورد تأکید استاندار هم بوده، آن را با سرعت پیگیری میکنیم.
قندهاری اضافه کرد: توسعه زیرساختها، تأسیسات، معرفی بیشتر روستا برای جذب گردشگر و غیره در دستور کار است تا زمینهای برای اشتغال و بهبود معیشت مردم فراهم شود.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گلستان گفت: آبگرم هم اکنون به صورت هیأت امنای روستا و شرکت تعاونی مدیریت میشود.
به گزارش خبرنگار مهر، روستای زیارت در کشور با ساخت و سازهای غیرمجاز شناخته شده و ظرفیتهای گردشگری آن در سایه این ساختمانهای بلند پنهان شده است، یکی از این ظرفیتهای این روستا، آبگرم بوده که با ایجاد تأسیسات میتواند، زمینهای برای توریسم سلامت در استان باشد.
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