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۹ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۵۸

نبود مراکز اقامتی اصلی ترین مانع رشد صنعت گردشگری خراسان جنوبی است

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به این که این استان 512 اثر تاریخی و گردشگری دارد گفت: تنها دو هتل برای پذیرش گردشگران در این استان وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهردر بیرجند، حسین عباس زاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: همچنین 13 واحد مهمانپذیر در این استان وجود دارد که به لحاظ کیفیت ارائه خدمات، معماری و فضا برای جذب گردشگر در این استان مناسب نیست.

وی نبود مجتمع های رفاهی بین راهی در مسیر جاده های این استان را نیز از دیگر مشکلات جذب گردشگر در خراسان جنوبی عنوان و خاطرنشان کرد: برای توسعه و رونق صنعت گردشگری در استان نیاز به همکاری و کمک همه دستگاه های اجرایی است.

عباس زاده، آژانس های مسافرتی را بازوی توانمند سازمان در جذب گردشگر دانست و اظهار داشت: در این راستا نیز آژانس های مسافرتی فعال و پویایی در زمینه جذب گردشگر استانی وجود ندارد.

وی از جذب پنج میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات ملی و سازمان میراث فرهنگی برای اجرای مصوبات هئیت دولت طی سال جاری در این استان خبر دادو یادآورشد: ایجاد و تجهیز دو منطقه گردشگری بوذرجمهر و بند دره، ایجاد چهار پایگاه پژوهشی، راه اندازی دو مجتمع رفاهی تفریحی بین راهی، ایجاد دو کمپینگ و ایجاد مجتمع های آب درمانی از مصوبات سفر اول هئیت دولت در این استان بوده که اعتبارات تخصیص یافته سال 84 و 85 در این راستا هزینه شده است و در حال پیگیری برای اجرا کامل پروژه ها هستیم .

رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری خراسان جنوبی با اشاره به این که 7 روستا هدف گردشگری در این استان وجود دارد ادامه داد: کویر نوردی یکی از پتانسیل های خوب در زمینه جذب گردشگری این استان است که تاکنون به آن توجه ویژه نشده است.

وی در پایان اعتبارات حوزه گردشگری این سازمان را هفت میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: این اعتبارات در سال جاری 100درصد رشد داشته است.

کد مطلب 562098

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