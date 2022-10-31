هوای اصفهان برای گروه های حساس ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، شاخص کیفی هوای کلانشهر اصفهان از ۲۳ مهر تا امروز ۹ آبان ماه به مدت ۱۷ روز در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شده است.
براساس اعلام سامانه برخط کنترل کیفیت هوا سازمان محیطزیست، هوای کلانشهر اصفهان هم اکنون در ایستگاه پایش خیابانهای احمدآباد با شاخص ۱۶۱ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان است.
همچنین شاخص کیفی هوا در دو ایستگاه پایش هوا در خیابانهای پروین و استانداری به ترتیب با ۱۲۶ و ۱۱۷ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد و دو ایستگاه در خیابان رودکی و بزرگراه خرازی تحت کنترل حفاظت محیط زیست اصفهان، از مدار خارج است.
امروز وضعیت کیفیت هوای مبارکه و شاهین شهر با شاخص ۶۱ و سگزی با شاخص ۵۹ AQI در وضعیت قابل قبول ثبت شده و ایستگاههای منطقه صنعتی دولت آباد، خمینیشهر، نجف آباد و کاشان دائم قطع است.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.
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