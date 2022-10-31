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۹ آبان ۱۴۰۱، ۱۲:۰۴

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

کشف ۲۲ سلاح غیرمجاز در خرم‌آباد

کشف ۲۲ سلاح غیرمجاز در خرم‌آباد

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی لرستان از کشف ۲۲ سلاح غیرمجاز در خرم‌آباد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در پی اخبار واصله و بررسی‌های میدانی مبنی بر اینکه افرادی در شهرستان خرم آباد، اقدام به نگهداری سلاح غیر مجاز می‌کنند، شناسایی و دستگیری این موضوع سریعاً در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: پس از شناسایی محل‌های مورد نظر با کسب مجوز قضائی، موفق به کشف ۲۲ قبضه سلاح جنگی و شکاری به همراه مقادیری فشنگ مربوطه شدند و در این رابطه ۲۰ متهم دستگیر که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی لرستان عنوان کرد: پلیس به طور جد با عاملان فروش سلاح غیر مجاز برخورد شدید خواهد کرد و از شهروندان خواست تا در صورت مشاهده اینگونه موارد سریعاً موضوع را با پلیس از طریق سامانه ۱۱۰ در میان بگذارند.

کد مطلب 5621134

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    نظرات

    • بهمن IR ۱۵:۰۲ - ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
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      ای کاش همینطور با دزدها و اختلاسگرهای بزرگ هم برخورد می کردید فقط برای مردم عادی قلدر هستید

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