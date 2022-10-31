۵ طرح بزرگ اقتصادی خراسان شمالی در انتظار اعتبارات تبصره ۱۸

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر فخر موحدی صبح دو شنبه در جلسه احیا واحدهای راکد اقتصادی خراسان شمالی که در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: تسریع در روند توسعه اقتصادی استان با احیا واحدهای راکد و نیمه فعال رخ خواهد داد بنابراین دستگاه‌های متولی و تأثیر گذار این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.

سرپرست معاونت اقتصادی استانداری خراسان شمالی در ارتباط با طرح توسعه و تسهیل امنیت پایدار شرق و غرب کشور نیز، افزود: از محل تبصره ۱۸ در سال‌جاری علاوه بر سهم استان‌ها، ۲ درصد کل تخصیص منابع کشور، برای توسعه ۱۰ استان مرزی کشور اختصاص خواهد یافت که خراسان شمالی نیز جزو این استان‌ها است بنابراین تخصیص این اعتبار به نفع استان خواهد بود.

وی خاطر نشان کرد: پنج طرح بزرگ اقتصادی استان به عنوان پیشران توسعه جهت بهره مندی از مزایای طرح فوق به وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور جهت اخذ اعتبارات معرفی شده است.

فخر موحدی با اشاره به اینکه با فعال شدن واحدهای راکد، ظرفیت تولیدی وارد چرخه کار می‌شودف گفت: ضروری است تا دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران در این حوزه مطالبه گر باشند و با حضور جدی خود در سطح شهرستان‌ها، احیا واحدهای راکد را دنبال کنند.