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۹ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۱۴

در ۲۴ ساعت گذشته اتفاق افتاد؛

بستری ۷ بیمار کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه کرمانشاه

بستری ۷ بیمار کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه کرمانشاه

کرمانشاه- سخنگوی ستاد مدیریت کرونای دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از بستری هفت بیمار کرونایی در بخش مراقبت‌های ویژه کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد بهرامیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۴ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

وی افزود: همچنین هفت نفر در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی بستری هستند که حال ۲ نفر از آنان وخیم است.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در شبانه روز گذشته خوشبختانه هیچ بیمار کرونایی در استان کرمانشاه جان خود را از دست نداده است.

بهرامیان گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون سه هزار و ۲۲۷ نفر است.

کد مطلب 5621224

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