به گزارش خبرنگار مهر، حامد بهرامیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هم‌اکنون ۲۴ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

وی افزود: همچنین هفت نفر در بخش‌های مراقبت ویژه مراکز درمانی بستری هستند که حال ۲ نفر از آنان وخیم است.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در شبانه روز گذشته خوشبختانه هیچ بیمار کرونایی در استان کرمانشاه جان خود را از دست نداده است.

بهرامیان گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون سه هزار و ۲۲۷ نفر است.