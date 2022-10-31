به گزارش خبرنگار مهر، حامد بهرامیان ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: هماکنون ۲۴ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.
وی افزود: همچنین هفت نفر در بخشهای مراقبت ویژه مراکز درمانی بستری هستند که حال ۲ نفر از آنان وخیم است.
رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد مدیریت کرونا دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در شبانه روز گذشته خوشبختانه هیچ بیمار کرونایی در استان کرمانشاه جان خود را از دست نداده است.
بهرامیان گفت: مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون سه هزار و ۲۲۷ نفر است.
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