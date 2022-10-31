دستور ویژه پلیس برای پیگیری قتل مشکوک چند شهروند مهابادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انتظامی آذربایجان غربی، صادق شکری در این زمینه اظهار کرد: مواردی از اصابت تیر به مأموران امنیتی و مردم از بین جمعیت معترضان در تجمعات اخیر در شهرهای متخلف این استان داشتیم و به همین منظور دستور ویژه برای پیگیری این موضوع صادر شده است.

وی، ضمن ابراز همدردی با خانواده متوفیان در تجمعات اخیر در شهرستان‌های مهاباد و پیرانشهر اظهارکرد: مواردی از اصابت تیر به مأموران امنیتی و مردم از بین جمعیت معترضان در تجمعات استان به وقوع پیوسته است به همین منظور از دستور ویژه برای پیگیری این موضوع خبر داد.

سرهنگ شکری افزود: متأسفانه مواردی از اصابت تیر به مأموران امنیتی و مردم از بین جمعیت معترضان در تجمعات اخیر به وقوع پیوسته و گروه‌های ضد انقلاب و اشخاص مغرض از این فرصت به انحای مختلف استفاده و اقدام به قتل شهروندان می‌کنند که به همین منظور پلیس با دستور ویژه برای پیگیری این موضوع اقدام می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در کنترل تجمعات غیرقانونی از هیچ گونه سلاح جنگی استفاده نمی‌شود، تاکید کرد: پلیس به جد در حال پیگیری و شناسایی قاتل و یا قاتلان و عوامل تیراندازی متوفیان در تجمعات اخیر هست و ابعاد حادثه تلخ درگذشت متوفیان در حال بررسی است و باید از اظهارنظرهای خلاف واقع پرهیز شود.

رئیس پلیس آگاهی انتظامی آذربایجان غربی با اشاره به تلاش و دروغ‌پردازی های دشمن در این خصوص با استفاده از تاکتیک‌های عملیات روانی و سیاه نمایی برای تشویش اذهان عمومی و برانگیختن احساسات شهروندان خبر داد و از مردم خواست که ضمن پرهیز از هر گونه توقف در محل‌های احتمال بروز تجمع و ناآرامی، در صورت مشاهده هرگونه افراد مسلح و یا مجرمین سابقه دار سریعاً موضوع را به پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

سرهنگ شکری خاطر نشان کرد: فرماندهی انتظامی استان ضمن اقدام در خصوص تأمین امنیت شهروندان، خود را مکلف به رسیدگی به موضوع می‌داند و در صورت وقوع هرگونه توطئه، قتل و ایجاد نا امنی برابر قوانین و مقررات با متخلفان برخورد خواهد کرد.