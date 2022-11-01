یک سال خیال راحت با ۱۰ هزار گیگ اینترنت آسیاتک

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر اهل دانلود فیلم و سریال، آپلود موزیک و پادکست، بازی آنلاین و زندگی در فضای مجازی و … هستید، آسیاتک با عرضه بسته ویژه اینترنت ADSL یکساله با هزار گیگ حجم بین‌الملل خیال متقاضیان این خدمات را راحت کرده است. این بسته‌ با تخفیف ۷۵ درصدی به قیمت یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به مشترکان جدید تعلق می‌گیرد. گفتنی است، سرعت این بسته پر حجم یک ساله هشت مگ است.

از مزایای خدمات ADSL آسیاتک برای مشترکان جدید می‌توان به پوشش‌دهی نامحدود آن در سراسر کشور اشاره کرد؛ به این ترتیب، موضوع عدم وجود پورت آزاد، محدودیت‌های فنی مربوط به تجهیزات لازم برای ارائه سرویس ADSL که پیش از این اغلب متقاضیان خدمات اینترنت خانگی با آن درگیر بودند، رفع شده است.

متقاضیان خدمات بسته یک ساله با حجم ۱۰ هزار گیگ می‌توانند از طریق وبسایت آسیاتک یا تماس با شماره‌های رایگان ۹۰۰۰۰۰۰۰ و ۹۰۰۰۱۵۴۴ به جمع خانواده آسیاتک بپیوندند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.