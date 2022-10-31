وضعیت غار تاریخی قوری قلعه برای کرمانشاهی ها قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر فخری بعد از ظهر دوشنبه در نشست ساماندهی غار تاریخی قوری قلعه که در دفتر عمرانی استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: قوری قلعه با وضعیتی که دارد نماد سهل انگاری و بی کفایتی برخی مسئولان در استان است چراکه اگر این غار در هر جای دنیا بود بیشترین بازدید کننده را داشت.

وی افزود: قوری قلعه اثری منحصربفرد در خاورمیانه است که در حال حاضر تنها به یک محل درآمد برای شرکت توسعه گردشگری تبدیل شده و فقط در آن بلیط فروشی می‌شود.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه با انتقاد از عدم انجام تغییر و تحولات در این مجموعه طی سال‌های گذشته، تصریح کرد: اگر توریستی یکبار از این مجموعه بازدید کند بار دوم دیگر رغبتی برای این کار ندارد چراکه نه تغییری اتفاق افتاده و نه خدمات بیشتر شده است.

فخری به ادعای دستگاه‌های مختلف در خصوص مالکیت این مجموعه اشاره کرد و گفت: شرکت توسعه گردشگری هم که صرفاً نگاه انتفاعی به این مجموعه دارد نه تنها هیچ هزینه‌ای برای مجموعه نکرده بلکه تمام درآمدهای آن هم از استان خارج می‌شود.

وی از سازمان بازرسی استان کرمانشاه خواست تا به وضعیت مجموعه قوری قلعه ورود کند و با دستگاه‌هایی که سهل انگاری کرده‌اند، برخورد کند.

معاون عمرانی استانداری کرمانشاه خاطرنشان کرد: موافق اعمال ماده ۶۹ با تداوم حضور شرکت توسعه گردشگری هستیم اما این مسئله منوط به این است که شرکت توسعه آنجا هزینه و سرمایه گذاری انجام دهد و اگر سرمایه گذاری نکنند از آنجا خلع ید خواهند شد.

در ادامه این نشست مقرر شد دستگاه‌های مسئول در خصوص امکان واگذاری این مجموعه از طریق ماده ۶۹ ظرف چند روز آینده اعلام نظر کنند.