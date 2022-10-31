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۹ آبان ۱۴۰۱، ۱۷:۵۰

مدیر سازمان حمل و نقل مسافر شهری کرمانشاه خبر داد؛

خرید ۱۰۷ دستگاه اتوبوس جدید برای ناوگان حمل و نقل عمومی کرمانشاه

خرید ۱۰۷ دستگاه اتوبوس جدید برای ناوگان حمل و نقل عمومی کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر سازمان حمل و نقل مسافر شهر کرمانشاه از خرید ۱۰۷ دستگاه اتوبوس جدید برای ناوگان حمل و نقل عمومی کرمانشاه خبر داد.

محمدمهدی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی کرمانشاه رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: ۱۰۷ دستگاه اتوبوس جدید و مجهز به دستگاه پرداخت هوشمند کرایه خریداری شده که شرکت خودرو ساز در حال تولید و تحویل به کرمانشاه است و هزینه آن نیز به صورت کامل پرداخت شده است.

مدیر سازمان حمل و نقل مسافر شهری کرمانشاه تصریح کرد: از مجموع اتوبوس‌های خریداری شده هفت دستگاه به ناوگان حمل و نقل شهر کرمانشاه تحویل شده است که هم اکنون در انتظار شماره گذاری آنها هستیم.

احمدی بیان کرد: اتوبوس‌های خریداری شده در مسیر شهرک‌های کم برخوردار شهر کرمانشاه مانند صادقیه، نوکان و آناهیتا فعالیت خواهند داشت.

وی با اشاره به ۱۲۰ دستگاه اتوبوس فرسوده بخش خصوصی، گفت: مبلغی به صورت وام در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفته اما این مبلغ به صورت بلاعوض در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت تا ناوگان این بخش هم نوسازی شود.

کد مطلب 5621488

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