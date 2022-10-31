خرید ۱۰۷ دستگاه اتوبوس جدید برای ناوگان حمل و نقل عمومی کرمانشاه

محمدمهدی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی کرمانشاه رسیدگی به این موضوع در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: ۱۰۷ دستگاه اتوبوس جدید و مجهز به دستگاه پرداخت هوشمند کرایه خریداری شده که شرکت خودرو ساز در حال تولید و تحویل به کرمانشاه است و هزینه آن نیز به صورت کامل پرداخت شده است.

مدیر سازمان حمل و نقل مسافر شهری کرمانشاه تصریح کرد: از مجموع اتوبوس‌های خریداری شده هفت دستگاه به ناوگان حمل و نقل شهر کرمانشاه تحویل شده است که هم اکنون در انتظار شماره گذاری آنها هستیم.

احمدی بیان کرد: اتوبوس‌های خریداری شده در مسیر شهرک‌های کم برخوردار شهر کرمانشاه مانند صادقیه، نوکان و آناهیتا فعالیت خواهند داشت.

وی با اشاره به ۱۲۰ دستگاه اتوبوس فرسوده بخش خصوصی، گفت: مبلغی به صورت وام در اختیار شهرداری‌ها قرار گرفته اما این مبلغ به صورت بلاعوض در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت تا ناوگان این بخش هم نوسازی شود.