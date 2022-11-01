علی کاملی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره پرواز صبح امروز سه شنبه تهران - خرم آباد اظهار داشت: پرواز تهران - خرم‌آباد به دلیل شرایط نامناسب جوی به مبدا برگشت.

وی با بیان اینکه این پرواز متعلق به شرکت هواپیمایی «ایران ایر» بوده است عنوان کرد: اطلاعات لازم در این رابطه نیز مربوط به این شرکت هواپیمایی است.

مدیر فرودگاه خرم آباد ادامه داد: آن چیزی که به ما اطلاع دادند این بوده که دلیل این امر بدی آب و هوا بوده، حتی هواپیما تا خرم آباد آمده اما چون نتوانسته بنشیند، خلبان مجبور شده که پرواز را به سمت فرودگاه مبدا دایورت کند.

کاملی بیان داشت: در حال حاضر ۹ پرواز در هفته در فرودگاه خرم آباد برقرار است.

بنا بر این گزارش، آسمان مرکز لرستان از شب گذشته شاهد رگبار و رعد و برق، وزش شدید باد و همچنین بارندگی بوده است.