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۱۰ آبان ۱۴۰۱، ۱۳:۲۵

مدیر فرودگاه خرم‌آباد:

پرواز تهران - خرم‌آباد به دلیل شرایط نامناسب جوی به مبدأ برگشت

پرواز تهران - خرم‌آباد به دلیل شرایط نامناسب جوی به مبدأ برگشت

خرم‌آباد- مدیر فرودگاه خرم‌آباد گفت: پرواز تهران - خرم‌آباد به دلیل شرایط نامناسب جوی به مبدأ برگشت.

علی کاملی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره پرواز صبح امروز سه شنبه تهران - خرم آباد اظهار داشت: پرواز تهران - خرم‌آباد به دلیل شرایط نامناسب جوی به مبدا برگشت.

وی با بیان اینکه این پرواز متعلق به شرکت هواپیمایی «ایران ایر» بوده است عنوان کرد: اطلاعات لازم در این رابطه نیز مربوط به این شرکت هواپیمایی است.

مدیر فرودگاه خرم آباد ادامه داد: آن چیزی که به ما اطلاع دادند این بوده که دلیل این امر بدی آب و هوا بوده، حتی هواپیما تا خرم آباد آمده اما چون نتوانسته بنشیند، خلبان مجبور شده که پرواز را به سمت فرودگاه مبدا دایورت کند.

کاملی بیان داشت: در حال حاضر ۹ پرواز در هفته در فرودگاه خرم آباد برقرار است.

بنا بر این گزارش، آسمان مرکز لرستان از شب گذشته شاهد رگبار و رعد و برق، وزش شدید باد و همچنین بارندگی بوده است.

کد مطلب 5621547

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